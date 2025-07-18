Китай створив підземний світ для вивчення Місяця на Землі: всередині тільки роботи (відео)

Китай завершив будівництво підземного випробувального полігону, що імітує умови на Місяці. Цей полігон призначений для тестування автономних роботів, які в майбутньому вивчатимуть надра супутника Землі.

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Китай зробив новий крок уперед у своїх довгострокових планах з дослідження Місяця, завершивши будівництво "модельованого місячного підземного простору" на Землі, пише Space.

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Китайські вчені створили підземний дослідницький полігон у вулканічній лавовій печері недалеко від озера Цзінбо, розташованому в північно-східній провінції Хейлунцзян. Передбачається, що системи лавових трубок, які є не тільки на Землі, а й на Місяці, можуть забезпечити захист від суворих умов супутника Землі. Тобто це перспективне місце на Місяці, де в майбутньому можна було б створити підземну базу.

Лі Цзяці з Пекінського університету каже, що підземні вулканічні лавові трубки біля озера Цзінбо являють собою середовище, яке найбільш схоже на підземний простір Місяця. Тому тестування нової технології дослідження такого простору на Землі допоможе краще вивчити Місяць у майбутньому.

Китайські вчені вже використовують автономних роботів для тестування дослідницьких операцій в умовах, що імітують умови Місяця Фото: CCTV

Лавові трубки — це природні підземні канали або тунелі, які утворюються під час вивержень лави. Вони є одним із найдивовижніших утворень, пов'язаних із вулканічною активністю.

Китайські вчені вже використовують автономних роботів для тестування дослідницьких операцій в умовах, що імітують умови Місяця. Лі Сянлун з Харбінського політехнічного інституту каже, що порівняно з традиційними місяцеходами і дослідницькими роботами, нові роботи мають більшу адаптивність до навколишнього середовища. Під час вивчення підземного простору Місяця ці роботи будуть більш ефективними. З одного боку, дані про підземний світ Місяця поліпшать розуміння його геології та історії, а з іншого — дадуть змогу зрозуміти, чи можна там жити людям.

Китай запланував на 2026 рік запуск посадкового модуля "Чан'е-7", який має приземлитися в районі південного полюса Місяця. Крім інших завдань, модуль вивчатиме надра Місяця, а також має виявити землетруси на супутнику Землі, викликані приливними силами нашої планети. Також Китай планує побудувати свою першу базу на Місяці вже в середині 2030-х років.

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