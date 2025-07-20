Как и когда исчезнет Солнечная система после смерти Солнца: ученые дали ответ

Солнце, как и вся Солнечная система, не будет существовать вечно. Но последняя проживет дольше, чем наша звезда.

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Солнечная система существует уже 4,6 млрд лет. Хотя кажется, что это очень долгий срок, для сравнения Вселенная существует уже 13,8 млрд лет. Однажды Солнечная система прекратит свое существование, но как и когда она умрет? Ответы на эти вопросы зависят от того, как мы определяем смерть Солнечной системы, пишет Live Science.

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Солнце появилось из молекулярного облака, состоящего из водорода 4,6 млрд лет назад. Вскоре вокруг нашей звезды сформировалась Солнечная система, состоящая из восьми планет, нескольких карликовых планет, сотен спутников планет, а также миллиардов астероидов и комет. Все эти объекты удерживает своей гравитацией Солнце.

Как и все звезды, Солнце в конце концов умрет. Сейчас жизнь звезды поддерживается за счет термоядерного синтеза в ядре, где происходит превращение водорода в гелий. Этот синтез будет продолжаться еще примерно 5 млрд лет.

Солнечная система существует уже 4,6 млрд лет Фото: phys.org

Астрофизик Фред Адамс из Мичиганского университета, США, говорит, что, когда водородное топливо закончится, Солнце начнет меняться. Ядро звезды сожмется, а ее внешние слои значительно расширятся. Таким образом Солнце из желтого карлика превратится в красного гиганта. Эта звезда поглотит Меркурий, Венеру и скорее всего Землю. Но к этому моменту люди уже давно исчезнут, считает ученый. Человечество либо вымрет, либо же переселится на другие миры, ведь во время превращения Солнца в красного гиганта условия жизни на нашей планете станут невыносимыми.

Предполагается, что Марс и огромные планеты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун окажутся вне досягаемости красного гиганта. Примерно через миллиард лет после этого Солнце уменьшится до размеров Земли и превратится в звезду белый карлик. Это тусклый и чрезвычайно плотный объект. К этому времени Солнечная система станет очень холодным и пустынным местом.

Солнце из желтого карлика превратится в красного гиганта. Эта звезда поглотит Меркурий, Венеру и скорее всего Землю Фото: phys.org

Алан Стерн из NASA говорит, что с точки зрения обитаемости, это своего рода конец Солнечной системы. Хотя смерть Солнца знаменует собой конец Солнечной системы в том виде, в каком мы ее знаем, это не обязательно означает ее полную гибель.

По словам Стерна, Солнечная система на самом деле не прекратит свое существование из-за смерти Солнца, ведь вокруг белого карлика продолжат вращаться выжившие планеты.

Адамс говорит, что в течение миллионов, а может и миллиардов лет без гравитационного поля Солнца Солнечная система будет становиться все более хаотичной. Риск столкновений планет возрастет, а также эти планеты могут быть уничтожены или выброшены из системы белого карлика за счет влияния пролетающих звезд или взрывов сверхновых.

Даже если Солнечная система избежит разрушения, она не будет существовать вечно. Ученые считают, что протоны, составляющие нашу Вселенную в очень далеком будущем распадутся, а значит это будет уже полный конец Солнечной системы. Но это произойдет не раньше, чем через 10 в 34 степени лет. Это число 10 с 34 нулями.

Как уже писал Фокус, в 1984 году двое астронавтов NASA совершили уникальное путешествие в открытый космос без страховочных тросов, связывающих их с космическим кораблем. В итоге была сделана "самая пугающая космическая фотография", но и другие кадры не уступают ей.