Жуткие кадры: астронавты NASA совершили полет без страховки в открытом космосе (видео)

В 1984 году двое астронавтов NASA совершили уникальное путешествие в открытый космос без страховочных тросов, связывающих их с космическим кораблем. В итоге была сделана “самая пугающая космическая фотография”, но и другие кадры не уступают ей.

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В космосе может произойти много ужасных вещей с астронавтами. Но иногда им приходится выполнять действия, которые обычным жителям Земли могут показаться очень страшными. Такие действия астронавтов в космосе были запечатлены в 1984 году, когда астронавты NASA находились в открытом космосе без страховочных тросов, пишет IFLScience.

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В феврале 1984 года астронавт Брюс Маккэндлесс II впервые в истории вышел в открытый космос без страховочного троса. Фотографию астронавта сделали его коллеги с борта космического шаттла "Челленджер". Этот снимок в итоге получил прозвище "самая пугающая космическая фотография". С помощью специальной двигательной установки, размещенной на спине, астронавт NASA покинул космический корабль и отправился в открытый космос.

В феврале 1984 года астронавт Брюс Маккэндлесс II впервые в истории вышел в открытый космос без страховочного троса Фото: NASA

Во время полета Брюса Маккэндлесс II произнес фразу: "Возможно, для Нила это был маленький шаг, но для меня это чертовски большой прыжок". Таким образом он решил сказать нечто похожее на то, что сказал Нил Армстронг, первый человек, высадившийся на Луну в 1969 году.

В ноябре 1984 года была сделана не менее пугающая космическая фотография, хотя и не такая знаменитая, как предыдущая. Тогда астронавт NASA Дейл Гарднер также совершил выход в открытый космос без страховочного троса, но с борта космического шаттла "Дискавер".

Хотя на фото и видео, сделанных с борта шаттла можно увидеть только Гарднера, на самом деле еще один астронавт NASA Джозеф Аллен выполнил такой же опасный выход в открытый космос. Астронавты NASA пошли на риск, чтобы забрать с орбиты два спутника связи, которые оказались не там, где должны были быть из-за неисправности ракеты, доставившей их в космос.

Астронавт NASA Дейл Гарднер также совершил выход в открытый космос без страховочного троса, но с борта космического шаттла "Дискавер" Фото: NASA

Астронавты также использовали специальные двигательные установки, чтобы подлететь к спутникам и доставить их на космический шаттл. Гарднер и Аллен занялись перемещением спутников Westar 6 и Palapa B2, чтобы затем доставить их на Землю. В то же время астронавт Анна Фишер управляла манипуляторов космического шаттла.

Астронавтам NASA удалось забрать спутники, хотя для этого понадобилось два выхода в космос без страховки: один продолжался 6 часов, а второй — 5 часов 42 минуты. Оба спутника вернулись на Землю.

Фотографии и видеоролики, показывающие перемещение в космосе Брюса Маккэндлесс II и Дейла Гарднер без страховки, до сих пор остаются одними из самых впечатляющих и в то же время одними из самых жутких кадров из космоса.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что запуски ракет в космос разрушают озоновый слой Земли и не дают ему восстановиться.