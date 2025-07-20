Моторошні кадри: астронавти NASA здійснили політ без страховки у відкритому космосі (відео)

У 1984 році двоє астронавтів NASA здійснили унікальну подорож у відкритий космос без страхувальних тросів, що зв'язують їх із космічним кораблем. У підсумку було зроблено "найстрашнішу космічну фотографію", але й інші кадри не поступаються їй.

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У космосі може статися багато жахливих речей з астронавтами. Але іноді їм доводиться виконувати дії, які звичайним жителям Землі можуть здатися дуже страшними. Такі дії астронавтів у космосі були зафіксовані в 1984 році, коли астронавти NASA перебували у відкритому космосі без страхувальних тросів, пише IFLScience.

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У лютому 1984 року астронавт Брюс Маккендлесс II вперше в історії вийшов у відкритий космос без страхувального троса. Фотографію астронавта зробили його колеги з борту космічного шатла "Челленджер". Цей знімок у підсумку отримав прізвисько "найстрашніша космічна фотографія". За допомогою спеціальної рухової установки, розміщеної на спині, астронавт NASA покинув космічний корабель і вирушив у відкритий космос.

У лютому 1984 року астронавт Брюс Маккендлесс II вперше в історії вийшов у відкритий космос без страхувального троса Фото: solar-system

Під час польоту Брюса Маккендлесс II вимовив фразу: "Можливо, для Ніла це був маленький крок, але для мене це до біса великий стрибок". Таким чином він вирішив сказати щось схоже на те, що сказав Ніл Армстронг, перша людина, яка висадилася на Місяць 1969 року.

У листопаді 1984 року було зроблено не менш лякаючу космічну фотографію, хоча й не таку знамениту, як попередня. Тоді астронавт NASA Дейл Гарднер також здійснив вихід у відкритий космос без страхувального троса, але з борту космічного шатла "Дискавер".

Хоча на фото і відео, зроблених з борту шаттла можна побачити тільки Гарднера, насправді ще один астронавт NASA Джозеф Аллен виконав такий самий небезпечний вихід у відкритий космос. Астронавти NASA пішли на ризик, щоб забрати з орбіти два супутники зв'язку, які опинилися не там, де мали бути, через несправність ракети, що доставила їх у космос.

Астронавт NASA Дейл Гарднер також здійснив вихід у відкритий космос без страхувального троса, але з борту космічного шатла "Дискавер" Фото: NASA

Астронавти також використовували спеціальні рухові установки, щоб підлетіти до супутників і доставити їх на космічний шаттл. Гарднер і Аллен зайнялися переміщенням супутників Westar 6 і Palapa B2, щоб потім доставити їх на Землю. Водночас астронавтка Анна Фішер керувала маніпуляторами космічного шаттла.

Астронавтам NASA вдалося забрати супутники, хоча для цього знадобилося два виходи в космос без страховки: один тривав 6 годин, а другий — 5 годин 42 хвилини. Обидва супутники повернулися на Землю.

Фотографії та відеоролики, що показують переміщення в космосі Брюса Маккендлесса II і Дейла Гарднера без страховки, дотепер залишаються одними з найбільш вражаючих і водночас одними з найстрашніших кадрів із космосу.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що запуски ракет у космос руйнують озоновий шар Землі і не дають йому відновитися.