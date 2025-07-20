Буде тільки гірше: озоновий шар Землі руйнується, винні космічні технології

Учені дійшли висновку, що збільшення кількості запусків ракет на орбіту призводить до руйнування озонового шару і не дає йому відновитися до нормального рівня. Цей шар захищає жителів Землі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця.

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Кількість супутників на орбіті значно зросла в останні роки. А це означає, що значно зросла і кількість запусків ракет, які їх виводять на орбіту. Вчені дійшли висновку, що викиди ракетних двигунів, а також космічне сміття, що потрапляє в атмосферу, пошкоджують озоновий шар. І цю проблему потрібно вирішувати в терміновому порядку, адже кількість шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця, що досягає поверхні планети, може значно зрости. Дослідження опубліковано в журналі Climate and Atmospheric Science, пише Phys.

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Раніше вчені вважали, що запуски ракет у космос не сильно впливають на стан озонового шару. Але кількість запусків за останні 6 років з 97 на рік зросла до 258 на рік і автори дослідження, вважають, що це безпосередньо впливає на товщину озонового шару Землі.

Кількість шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця, що досягає поверхні планети, може значно зрости Фото: Express

Дослідники кажуть, що викиди з ракетних двигунів, а також частинки космічного сміття, що потрапляють в атмосферу, можуть зберігатися до 100 разів довше, ніж викиди від наземних джерел. Нове дослідження показує, що найближчими роками, враховуючи збільшення кількості запусків ракет у космос, руйнування озонового шару стане ще більшою проблемою, ніж зараз.

Розрахунки вчених показали, що вже до 2030 року кількість запусків ракет у космос може зрости до 2000 на рік. Таким чином середня товщина озонового шару скоротиться майже на 0,3%, а над Антарктидою до 4%. Хоча ці цифри на перший погляд можуть здатися скромними, важливо пам'ятати, що озоновий шар все ще відновлюється після шкоди, заподіяної довгоживучими хлорфторвуглецями, які були заборонені 1989 року.

Нове дослідження показує, що найближчими роками, враховуючи збільшення кількості запусків ракет у космос, руйнування озонового шару стане ще більшою проблемою, ніж зараз Фото: Getty Images

Моделювання показує, що озоновий шар Землі може повністю відновитися до 2066 року, але викиди ракетних двигунів можуть затримати це відновлення на десятиліття.

Основними джерелами руйнування озонового шару, спричиненого викидами ракетних двигунів, є газоподібний хлор і частинки сажі. Хлор руйнує молекули озону, а частинки сажі нагрівають середні шари атмосфери, прискорюючи хімічні реакції, що руйнують озоновий шар.

Нині єдиними ракетними двигунами, які чинять незначний вплив на озоновий шар, є ті, що використовують рідкий кисень і водень. Але тільки 6% космічних ракет використовують ці двигуни.

Наразі єдиними ракетними двигунами, які чинять незначний вплив на озоновий шар, є ті, що використовують рідкий кисень і водень. Але тільки 6% космічних ракет використовують ці двигуни Фото: Wikipedia

Вчені кажуть, що викиди ракетних двигунів являють собою тільки частину проблеми. Непрацюючі супутники перетворюються на космічне сміття і падають в атмосферу, згораючи в ній. Цей процес призводить до утворення додаткових забруднювальних речовин, включно з різноманітними металевими частинками та оксидами азоту.

Відомо, що оксиди азоту руйнують озоновий шар, а металеві частинки можуть сприяти утворенню стратосферних хмар, які посилюють руйнування озонового шару.

Зі збільшенням кількості супутників на орбіті, їхнє падіння в атмосферу буде частішим явищем, а вплив на озоновий шар, імовірно, буде навіть вищим, ніж оцінюють наразі, кажуть учені.

Дослідники закликають до створення технологій, які б зменшили забруднювальний вплив ракет на озоновий шар, а також до зміни конструкцій супутників. Таким чином можна забезпечити відновлення озонового шару протягом найближчих 40 років.

Як уже писав Фокус, вчені попереджають, що через три роки на Землі може статися кліматична катастрофа.