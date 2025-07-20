До початку кліматичної катастрофи на Землі залишилося 3 роки, попереджають учені

У дослідженні йдеться про те, що у нас залишилося лише три роки до того, як буде подолано межу підвищення глобальної температури в 1,5 градуса Цельсія. Наслідки цього можуть бути дуже поганими.

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Міжнародна група кліматологів опублікувала дослідження в журналі Earth System Science Data, в якому вони попередили про велику небезпеку для нашої планети і людства, зокрема. Згідно з дослідженням, з нинішніми темпами викиду вуглекислого газу в атмосферу вже через 3 роки буде перевищено межу підвищення глобальної температури на Землі до рівня 1,5 градуса Цельсія. Якщо цю межу буде подолано, то планеті загрожує кліматична катастрофа. Це може призвести до зміни всіх екосистем, а також до підвищення глобального рівня моря, що загрожує затопленням багатьох територій суші. Вчені закликають терміново скоротити викиди вуглекислого газу і поліпшити технології зберігання вуглецю, щоб уникнути катастрофи, пише Live Science.

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Згідно з дослідженням, людству залишилося викинути всього 143 мільярди тонн вуглекислого газу, перш ніж ми, ймовірно, досягнемо межі в 1,5 градуса Цельсія, встановленої Паризькою угодою, підписаною 195 країнами для боротьби зі зміною клімату. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, наразі ми викидаємо близько 46 мільярдів тонн вуглекислого газу на рік.

Дослідження показує, що зараз температура на Землі на 1,2 градуса Цельсія вища, ніж у доіндустріальний період, і зростання температури здебільшого зумовлене діяльністю людини. При цьому океани Землі поглинули багато надлишкового тепла, яке буде виділятися протягом кількох десятиліть, незалежно від того, обмежать люди викиди вуглекислого газу чи ні.

Це означає, що навіть якщо викиди вуглецю сьогодні знизяться до нуля, глобальна температура продовжить зростати ще кілька десятиліть, причому вчені прогнозують додаткове потепління на 0,5 градуса Цельсія тільки за рахунок океанів.

Водночас учені кажуть, що в кінцевому підсумку температура стабілізується в міру того, як тепло буде виходити в космос. Через кілька тисяч років температура на Землі повернеться до доіндустріального рівня завдяки природним поглиначам вуглецю, таким як дерева і ґрунти, що поглинають вуглекислий газ.

Дослідження показує, що величезна кількість додаткового тепла може бути накопичена в океані і згодом виділена, якщо температура перевищить 1,5 градуса Цельсія. Це одна з причин, чому кліматологи побоюються підвищення цієї межі.

Підвищення температури вище, ніж на 1,5 градуса Цельсія може назавжди змінити екосистеми на Землі, а також значно підвищити рівень океану за рахунок танення льодовиків.

Учені вважають, що необхідно скоротити рівень викидів вуглекислого газу в атмосферу, хоча припускають, що кліматичної катастрофи можна уникнути навіть у разі підвищення температури на 1,5 градуса Цельсія. Для цього потрібні технології, що дають змогу вловлювати і зберігати вуглець, але вони поки що недостатньо розвинені.

Також дослідження показує, що якщо навіть вийде знизити глобальну температуру, то це не призведе до відновлення льодовиків або ж зниження рівня моря.

Для обернення назад зростання температури необхідні не просто нульові викиди, а негативні. Тобто потрібно забирати з атмосфери більше вуглецю, ніж ми викидаємо. Таким чином можна зупинити глобальне потепління, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, зміна клімату вплинула навіть на тулуб людей. Крижана людина або Етці загинула понад 5 тис. років тому під час складного переходу через Альпи. Але її добре збережені останки продовжують допомагати вченим заглядати в минуле. Недавня реконструкція грудної клітки мумії вказала на одну особливість в еволюції людини.

Також Фокус писав про те, що рівно 12 років тому Земля посміхнулася Сатурну і так з'явилася знаменита фотографія NASA.