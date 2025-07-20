До начала климатической катастрофы на Земле осталось 3 года, предупреждают ученые

В исследовании говорится, что у нас осталось всего три года до того, как будет преодолен предел повышения глобальной температуры в 1,5 градуса Цельсия. Последствия этого могут быть очень плохими.

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Международная группа климатологов опубликовала исследование в журнале Earth System Science Data, в котором они предупредили о большой опасности для нашей планеты и человечества, в частности. Согласно исследованию, с нынешними темпами выброса углекислого газа в атмосферу уже через 3 года будет превышен предел повышения глобальной температуры на Земле до уровня 1,5 градуса Цельсия. Если этот предел будет преодолен, то планете грозит климатическая катастрофа. Это может привести к изменению всех экосистем, а также к повышению глобального уровня моря, что грозит затоплением многих территорий суши. Ученые призывают в срочном порядке сократить выбросы углекислого газа и улучшить технологии хранения углерода, чтобы избежать катастрофы, пишет Live Science.

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Согласно исследованию, человечеству осталось выбросить всего 143 миллиарда тонн углекислого газа, прежде чем мы, вероятно, достигнем предела в 1,5 градуса Цельсия, установленного Парижским соглашением, подписанным 195 странами для борьбы с изменением климата. По данным Всемирной метеорологической организации, в настоящее время мы выбрасываем около 46 миллиардов тонн углекислого газа в год.

Исследование показывает, что сейчас температура на Земле на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период и рост температуры в основном обусловлен деятельностью человека. При этом океаны Земли поглотили много избыточного тепла, которое будет выделяться в течение нескольких десятилетий, независимо от того, ограничат ли люди выбросы углекислого газа или нет.

Это означает, что даже если выбросы углерода сегодня снизятся до нуля, глобальная температура продолжит расти еще несколько десятилетий, причем ученые прогнозируют дополнительное потепление на 0,5 градуса Цельсия только за счет океанов.

В то же время ученые говорят, что в конечном итоге температура стабилизируется по мере того, как тепло будет выходить в космос. Через несколько тысяч лет температура на Земле вернется к доиндустриальному уровню благодаря естественным поглотителям углерода, таким как деревья и почвы, поглощающие углекислый газ.

Исследование показывает, что огромное количество дополнительного тепла может быть накоплено в океане и впоследствии выделено, если температура превысит 1,5 градуса Цельсия. Это одна из причин, почему климатологи опасаются повышения этого предела.

Повышение температуры выше, чем на 1,5 градуса Цельсия может навсегда изменить экосистемы на Земле, а также значительно повысить уровень океана за счет таяния ледников.

Ученые считают, что необходимо сократить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу, хотя предполагают, что климатической катастрофы можно избежать даже при повышении температуры на 1,5 градуса Цельсия. Для этого нужны технологии, позволяющие улавливать и хранить углерод, но они пока недостаточно развиты.

Также исследование показывает, что если даже получится снизить глобальную температуру, то не приведет восстановлению ледников или же понижению уровня моря.

Для обращения вспять роста температуры необходимы не просто нулевые выбросы, а отрицательные. То есть нужно забирать из атмосферы больше углерода, чем мы выбрасываем. Таким образом можно остановить глобальное потепление, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, изменение климата повлияло даже на туловище людей. Ледяной человек или Этци погиб более 5 тыс. лет назад при сложном переходе через Альпы. Но его хорошо сохранившиеся останки продолжают помогать ученым заглядывать в прошлое. Недавняя реконструкция грудной клетки мумии указала на одну особенность в эволюции человека.

Также Фокус писал о том, что ровно 12 лет назад Земля улыбнулась Сатурну и так появилась знаменитая фотография NASA.