Изменение климата повлияло даже на туловище людей: что в нем поменялось

Ледяной человек или Этци погиб более 5 тыс. лет назад при сложном переходе через Альпы. Но его хорошо сохранившиеся останки продолжают помогать ученым заглядывать в прошлое. Недавняя реконструкция грудной клетки мумии указала на одну особенность в эволюции человека.

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Недавние исследования грудной клетки “Мальчика из Нариокотоме” из Кении, предполагали, что тонкая грудная клетка современного H. sapiens является производным состоянием. Иными словами, это состояние, которое возникает или формируется на основе другого, исходного состояния. Но потому как у исследователей пока нет цифровой реконструкции грудной клетки ископаемых H. sapiens, неизвестно была ли такая форма грудной клетки у наших ближайших предков.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Biology.

“Для решения этой проблемы мы сначала реконструировали грудные клетки останков из Назлет Хатер из Египта, останки из археологического памятника Охало II в Израиле, Дольни-Вестонице в Чехии и Этци, найденного в Альпах. Их скелеты сравнили с 59 современными H. sapiens и тремя другими ископаемыми Homo”, - пишут авторы исследования.

Результаты показали, что грудные клетки ископаемых H. sapiens имеют типичные для современных людей шаровидные пропорции. Но ученые выяснили, что размер и форма грудных клеток людей зависит от климата.

Реконструированные грудные клетки, принадлежащие ископаемому H. sapiens. Фото: Communications Biology (2025)

“Меньшие, цилиндрические грудные клетки были в более теплом и умеренном климате, что контрастировало с более крупными и широкими грудными клетками в более холодном климате”, - говорится в научной статье.

Но грудная клетка Этци обладала смешанными чертам, что вероятно, можно быть полезным во время сезонного перегона скота в альпийские регионы. На основе этого ученые предположили, что такие анатомические вариации человека могли зависеть от климата, в котором жили наши предки.

На данный момент палеонтологическая летопись гомининов пролила свет на множество вопросов об эволюции рода Homo вплоть до H. sapiens. Но оставался один важный вопрос, касающийся пропорций тела современных людей. Ученые пытались понять, является ли наш стройный и изящный скелет примитивным или же он эволюционировал и усовершенствовался.

Первые реконструкции наиболее полного из обнаруженных на сегодняшний день скелетов H. erectus или “Мальчика из Нариокотоме” предполагали стройную анатомию, которая была похожа на современную. Тогда устаревшей бы считалась коренастая и крепкая структура, как у неандертальцев.

Но результаты последнего исследования показали, что стройная скелетная структура H. sapiens не вершина эволюции, а является простой адаптацией к изменению климата, а также более эффективному способу передвижения. Более того, недавние исследования современных людей выявили широтные различия в размерах и форме грудной клетки.

“Тонкие грудные клетки, по-видимому, уникальны для H. sapiens, но более коренастые грудные клетки, подобные тем, что встречаются у других видов Homo, также являются частью вариаций, наблюдаемых как у ископаемых, так и у современных H. sapiens”, - подытожили ученые.

Напомним, ученые объяснили, в чем разница между нами и древними людьми. Около 300 000 лет назад Homo sapiens выделился из длинной череды приматов, похожих на людей, и стал первым полноценным видом человека, обладающим способностями и изобретательностью, не имеющими себе равных в истории Земли.