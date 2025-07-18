Ровно 12 лет назад Земля улыбнулась Сатурну: как появилась знаменитая фотография NASA (фото)

Космический аппарат NASA “Кассини”, находившийся на орбите Сатурна до 2017 года, сделал третье в истории изображение Земли из внешней части Солнечной системы 12 лет назад, 19 июля 2013 года. Изображение называется “День, когда Земля улыбнулась”. Это название было дано не просто так.

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19 июля 2013 года более тысячи людей в 40 странах мира посмотрели в космос и улыбнулись. Дело в том, что в этот день космический аппарат NASA "Кассини", который находился на орбите Сатурна, сделал один из самых известных снимков Земли и космоса. Ученые из NASA назвали эту фотографию "День, когда Земля улыбнулась" и это третье изображение Земли из внешней части Солнечной системы после не менее знаменитых изображений "Бледно-голубой шар" и "Бледно-голубая точка", пишет EarthSky.

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День, когда Земля улыбнулась Сатурну

Космический аппарат "Кассини" вращался вокруг Сатурна с 2004 года. А 19 июля 2013 года положение космического аппарата выстроилось таким образом, что Сатурн затмил Солнце, если смотреть с его точки обзора. Когда солнечный свет был заблокирован, ученые сделали снимок Земли и Луны с расстояния почти 1,5 млрд км. Также в этот день была создана потрясающая фотография Сатурна, его колец и некоторых спутников.

"День когда Земля улыбнулась". Фотография Земли с орбиты Сатурна Фото: NASA

Ученые из NASA заранее предупредили общественность о том, что 19 июля будет происходить съемка земли из глубокого космоса. А потому ученые призвали жителей планеты поднять голову, улыбнуться и помахать в камеру.

23 июля 2013 года NASA показало, не только изображение Земли с орбиты Сатурна, но и фотографию самой планеты с кольцами. Последнее изображение охватывает область размером 650 000 км, что примерно вдвое больше расстояния от Земли до Луны.

23 июля 2013 года NASA показало, не только изображение Земли с орбиты Сатурна, но и фотографию самой планеты с кольцами. Последнее изображение охватывает область размером 650 000 км, что примерно вдвое больше расстояния от Земли до Луны Фото: NASA

По словам ученых из NASA это изображение Сатурна соответствует тому, что бы могли увидеть люди своими глазами, если бы оказались рядом с зондом "Кассини". Для создания уникального комбинированного снимка потребовалось собрать 141 фотографию Сатурна.

Также NASA опубликовало фотомозаику с изображениями людей, которые запечатлели свои улыбки, когда смотрели в космос 13 июля. Ученые собрали 1400 фотографий людей из 40 стран мира.

NASA опубликовало фотомозаику с изображениями людей, которые запечатлели свои улыбки, когда смотрели в космос 13 июля. Ученые собрали 1400 фотографий людей из 40 стран мира Фото: NASA

Бледно-голубой шар

15 февраля 2006 года аппарат "Кассини" сделал второе в истории изображение Земли из внешней части Солнечной системы, получившее название "Бледно-голубой шар". Земля и Луна видны как крошечная голубая точка в правой части изображения, чуть выше центра. При увеличении Луна видна как небольшой "выступ" в верхнем левом углу Земли.

5 февраля 2006 года аппарат "Кассини" сделал второе в истории изображение Земли из внешней части Солнечной системы, получившее название "Бледно-голубой шар" Фото: NASA

Бледно-голубая точка

14 февраля 1990 года космический аппарат NASA "Вояджер-1", когда находился на расстоянии 6,4 млрд км от Земли сделал первое в истории изображение нашей планеты из внешней части Солнечной системы. Эта фотография получила название "Бледно-голубая точка". На снимке Земля была изображена как бледно-голубая точка, отсюда и название.

14 февраля 1990 года космический аппарат NASA "Вояджер-1", когда находился на расстоянии 6,4 млрд км от Земли сделал первое в истории изображение нашей планеты из внешней части Солнечной системы. Земля видна в виде точки почти посредине крайней справа полосы Фото: NASA

Как уже писал Фокус, учитывая то, что плотность Сатурна меньше, чем плотность воды, можно предположить, что если эту планету поместить в гигантский бассейн, то она не утонет. Ученые рассказали, так ли это на самом деле.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что похожих на Землю планет меньше, чем считалось. Новое исследование показало, что ученые неправильно интерпретировали данные космического телескопа TESS. Оказалось, что похожие на Землю по размеру планеты на самом деле больше.