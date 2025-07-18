Рівно 12 років тому Земля посміхнулася Сатурну: як з'явилася знаменита фотографія NASA (фото)

Космічний апарат NASA "Кассіні", що перебував на орбіті Сатурна до 2017 року, зробив третє в історії зображення Землі із зовнішньої частини Сонячної системи 12 років тому, 19 липня 2013 року. Зображення називається "День, коли Земля посміхнулася". Цю назву було дано не просто так.

Related video

19 липня 2013 року понад тисячу людей у 40 країнах світу подивилися в космос і посміхнулися. Річ у тім, що цього дня космічний апарат NASA "Кассіні", що перебував на орбіті Сатурна, зробив один із найвідоміших знімків Землі та космосу. Вчені з NASA назвали цю фотографію "День, коли Земля посміхнулася" і це третє зображення Землі із зовнішньої частини Сонячної системи після не менш знаменитих зображень "Блідо-блакитна куля" і "Блідо-блакитна точка", пише EarthSky.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

День, коли Земля посміхнулася Сатурну

Космічний апарат "Кассіні" обертався навколо Сатурна з 2004 року. А 19 липня 2013 року положення космічного апарата вишикувалося таким чином, що Сатурн затьмарив Сонце, якщо дивитися з його точки огляду. Коли сонячне світло було заблоковано, вчені зробили знімок Землі і Місяця з відстані майже 1,5 млрд км. Також цього дня було створено приголомшливу фотографію Сатурна, його кілець і деяких супутників.

"День коли Земля посміхнулася". Фотографія Землі з орбіти Сатурна Фото: solar-system

Вчені з NASA заздалегідь попередили громадськість про те, що 19 липня відбуватиметься зйомка землі з глибокого космосу. А тому вчені закликали жителів планети підняти голову, посміхнутися і помахати в камеру.

23 липня 2013 року NASA показало не тільки зображення Землі з орбіти Сатурна, а й фотографію самої планети з кільцями. Останнє зображення охоплює область розміром 650 000 км, що приблизно вдвічі більше відстані від Землі до Місяця.

23 липня 2013 року NASA показало не тільки зображення Землі з орбіти Сатурна, а й фотографію самої планети з кільцями. Останнє зображення охоплює область розміром 650 000 км, що приблизно вдвічі більше відстані від Землі до Місяця Фото: solar-system

За словами вчених з NASA, це зображення Сатурна відповідає тому, що б могли побачити люди на власні очі, якби опинилися поруч із зондом "Кассіні". Для створення унікального комбінованого знімка потрібно було зібрати 141 фотографію Сатурна.

Також NASA опублікувало фотомозаїку із зображеннями людей, які закарбували свої посмішки, коли дивилися в космос 13 липня. Вчені зібрали 1400 фотографій людей із 40 країн світу.

NASA опублікувало фотомозаїку із зображеннями людей, які закарбували свої посмішки, коли дивилися в космос 13 липня. Вчені зібрали 1400 фотографій людей із 40 країн світу Фото: solar-system

Блідо-блакитна куля

15 лютого 2006 року апарат "Кассіні" зробив друге в історії зображення Землі із зовнішньої частини Сонячної системи, що отримало назву "Блідо-блакитна куля". Землю і Місяць видно як крихітну блакитну крапку в правій частині зображення, трохи вище центру. При збільшенні Місяць видно як невеликий "виступ" у верхньому лівому кутку Землі.

5 лютого 2006 року апарат "Кассіні" зробив друге в історії зображення Землі із зовнішньої частини Сонячної системи, яке отримало назву "Блідо-блакитна куля" Фото: solar-system

Блідо-блакитна крапка

14 лютого 1990 року космічний апарат NASA "Вояджер-1", коли перебував на відстані 6,4 млрд км від Землі, зробив перше в історії зображення нашої планети із зовнішньої частини Сонячної системи. Ця фотографія отримала назву "Блідо-блакитна точка". На знімку Земля була зображена як блідо-блакитна точка, звідси і назва.

14 лютого 1990 року космічний апарат NASA "Вояджер-1", коли перебував на відстані 6,4 млрд км від Землі, зробив перше в історії зображення нашої планети із зовнішньої частини Сонячної системи. Землю видно у вигляді точки майже посередині крайньої праворуч смуги Фото: solar-system

Як уже писав Фокус, з огляду на те, що щільність Сатурна менша, ніж щільність води, можна припустити, що якщо цю планету помістити в гігантський басейн, то вона не потоне. Вчені розповіли, чи так це насправді.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що схожих на Землю планет менше, ніж вважалося. Нове дослідження показало, що вчені неправильно інтерпретували дані космічного телескопа TESS. Виявилося, що схожі на Землю за розміром планети насправді більші.