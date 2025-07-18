Погані новини для позаземного життя: схожих на Землю планет менше, ніж вважалося

Нове дослідження показало, що вчені неправильно інтерпретували дані космічного телескопа TESS. Виявилося, що схожі на Землю за розміром планети насправді більші.

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Учені провели повторний аналіз даних космічного телескопа TESS, який шукає планети за межами Сонячної системи. Виявилося, що майже 200 планет, які вважалися схожими на Землю за розміром, мають інший вигляд. Це може вплинути на пошук позаземного життя. Хоча деякі з цих світів можуть бути великими планетами-океанами. Але це не означає, що там є умови для появи життя. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Космічний телескоп TESS виявляє планети за допомогою транзитного методу. Коли планета пролітає на тлі зірки, яскравість останньої зменшується і планета створює тінь. Науковці кажуть, що відбувається вимірювання тіні планети і таким чином можна отримати уявлення про її розмір. Завдяки світлу зірки, яке відбивається від планети, вчені можуть зробити висновок про склад цього світу.

Космічний телескоп TESS виявляє планети за допомогою транзитного методу. Коли планета пролітає на тлі зірки, яскравість останньої зменшується і планета створює тінь Фото: space.com

Вчені знову проаналізували дані про планети, які мають схожий із Землею склад, а також розмір. Але виявилося, що світло сусідніх зірок може спотворювати дані телескопа TESS, виходячи з яких вчені роблять висновок про розмір планети. Дослідження показало, що в більшості випадків планети, які вважалися схожими за розміром на Землю, насправді більші, ніж наша планета. Астрономи кажуть, що, судячи з нових даних, схожі на Землю планети менш поширені в нашій галактиці, ніж передбачалося.

Учені вважають, що світи, які раніше вважали схожими на Землю, можуть бути або газовими гігантами, такими як Нептун і Уран, або ж великими планетами-океанами чи гікеанами. Останні мають схожий склад із Землею, а вода, як відомо, є основою для життя. Але достеменно невідомо чи є в океанах, що вкривають усю кам'янисту планету, всі умови для появи життя.

Вчені вважають, що планети, які раніше вважали схожими на Землю, можуть бути або газовими гігантами, такими як Нептун і Уран, або ж великими планетами-океанами Фото: Universe Today

Учені кажуть, що нове відкриття може вплинути на пошук потенційного позаземного життя, адже кількість придатних для життя планет менша, ніж вважали. З іншого боку, вчені сперечаються зараз про те, наскільки сильно поширені гікеани, які потенційно можуть підтримувати життя.

Тепер учені мають намір провести нове дослідження планет, які раніше вважалися непридатними для життя через їхній розмір. Можливо виявиться, що вони також мають зовсім інший розмір.

Фокус уже писав про те, що згідно з повідомленням NASA, планета Сатурн може легко плавати по воді. Річ у тім, що газовий гігант має нижчу щільність, ніж вода. Але насправді все не так просто, як здається на перший погляд.

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