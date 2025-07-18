Плохие новости для внеземной жизни: похожих на Землю планет меньше, чем считалось

Новое исследование показало, что ученые неправильно интерпретировали данные космического телескопа TESS. Оказалось, что похожие на Землю по размеру планеты на самом деле больше.

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Ученые провели повторный анализ данных космического телескопа TESS, который ищет планеты за пределами Солнечной системы. Оказалось, что почти 200 планет, которые считались похожими на Землю по размеру, выглядят иначе. Это может повлиять на поиск внеземной жизни. Хотя некоторые из этих миров могут быть большими планетами-океанами. Но это не значит, что там есть условия для появления жизни. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Космический телескоп TESS обнаруживает планеты с помощью транзитного метода. Когда планета пролетает на фоне звезды, яркость последней уменьшается и планета создает тень. Ученые говорят, что происходит измерение тени планеты и таким образом можно получить представление о ее размере. Благодаря свету звезды, который отражается от планеты ученые могут сделать вывод о составе этого мира.

Космический телескоп TESS обнаруживает планеты с помощью транзитного метода. Когда планета пролетает на фоне звезды, яркость последней уменьшается и планета создает тень Фото: space.com

Ученые снова проанализировали данные о планетах, которые имеют похожий с Землей состав, а также размер. Но оказалось, что свет соседних звезд может искажать данные телескопа TESS, исходя из которых ученые делают вывод о размере планеты. Исследование показало, что в большинстве случаев, планеты, которые считались похожими по размеру на Землю, на самом деле больше, чем наша планета. Астрономы говорят, что, судя по новым данным, похожие на Землю планеты менее распространены в нашей галактике, чем предполагалось.

Ученые считают, что ранее считавшиеся похожими на Землю миры, могут быть либо газовыми гигантами, такими как Нептун и Уран, или же большими планетами-океанами или гикеанами. Последние имеют похожий состав с Землей, а вода как известно, является основой для жизни. Но точно неизвестно есть ли в океанах, покрывающих всю каменистую планету, все условия для появления жизни.

Ученые считают, что ранее считавшиеся похожими на Землю планеты, могут быть либо газовыми гигантами, такими как Нептун и Уран, или же большими планетами-океанами Фото: Universe Today

Ученые говорят, что новое открытие может повлиять на поиск потенциальной внеземной жизни, ведь количество пригодных для жизни планет меньше, чем считалось. С другой стороны, ученые спорят сейчас о том, насколько сильно распространены гикеаны, которые потенциально могут поддерживать жизнь.

Теперь ученые намерены провести новое исследование планет, которые ранее считались непригодными для жизни из-за их размера. Возможно окажется, что они также имеют совсем другой размер.

Фокус уже писал о том, что согласно сообщению NASA, планета Сатурн может легко плавать по воде. Дело в том, что газовый гигант имеет более низкую плотность, чем вода. Но на самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Также Фокус писал о том, что Китай создал подземный мир для изучения Луны на Земле. Китай завершил строительство подземного испытательного полигона, имитирующего условия на Луне. Этот полигон предназначен для тестирования автономных роботов, которые в будущем будут изучать недра спутника Земли.