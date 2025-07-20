Будет только хуже: озоновый слой Земли разрушается, виновны космические технологии

Ученые пришли к выводу, что увеличение количества запусков ракет на орбиту приводит к разрушению озонового слоя и не дает ему восстановиться до нормального уровня. Этот слой защищает жителей Земли от вредного ультрафиолетового излучения Солнца.

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Количество спутников на орбите значительно возросло в последние годы. А это значит, что значительно выросло и количество запусков ракет, которые их выводят на орбиту. Ученые пришли к выводу, что выбросы ракетных двигателей, а также космический мусор, попадающий в атмосферу, повреждают озоновый слой. И эту проблему нужно решать в срочном порядке, ведь количество вредного ультрафиолетового излучения Солнца, достигающего поверхности планеты, может значительно вырасти. Исследование опубликовано в журнале Climate and Atmospheric Science, пишет Phys.

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Ранее ученые считали, что запуски ракет в космос не сильно влияют на состояние озонового слоя. Но количество запусков за последние 6 лет с 97 в год выросло до 258 в год и авторы исследования, считают, что это напрямую влияет на толщину озонового слоя Земли.

Количество вредного ультрафиолетового излучения Солнца, достигающего поверхности планеты, может значительно вырасти Фото: Express

Исследователи говорят, что выбросы из ракетных двигателей, а также частицы космического мусора, попадающего в атмосферу, могут сохраняться до 100 раз дольше, чем выбросы от наземных источников. Новое исследование показывает, что в ближайшие годы, учитывая увеличение количество запусков ракет в космос, разрушение озонового слоя станет еще большей проблемой, чем сейчас.

Расчеты ученых показали, что уже к 2030 году количество запусков ракет в космос может вырасти до 2000 в год. Таким образом средняя толщина озонового слоя сократится почти на 0,3%, а над Антарктидой до 4%. Хотя эти цифры на первый взгляд могут показаться скромными, важно помнить, что озоновый слой все еще восстанавливается после ущерба, причиненного долгоживущими хлорфторуглеродами, которые были запрещены в 1989 году.

Новое исследование показывает, что в ближайшие годы, учитывая увеличение количество запусков ракет в космос, разрушение озонового слоя станет еще большей проблемой, чем сейчас Фото: Getty Images

Моделирование показывает, что озоновый слой Земли может полностью восстановиться к 2066 году, но выбросы ракетных двигателей могут задержать это восстановление десятилетия.

Основными источниками разрушения озонового слоя, вызванного выбросами ракетных двигателей, являются газообразный хлор и частицы сажи. Хлор разрушает молекулы озона, а частицы сажи нагревают средние слои атмосферы, ускоряя разрушающие озоновый слой химические реакции.

В настоящее время единственными ракетными двигателями, которые оказывают незначительное влияние на озоновый слой, являются те, которые используют жидкий кислород и водород. Но только 6% космических ракет используют эти двигатели.

В настоящее время единственными ракетными двигателями, которые оказывают незначительное влияние на озоновый слой, являются те, которые используют жидкий кислород и водород. Но только 6% космических ракет используют эти двигатели Фото: Wikipedia

Ученые говорят, что выбросы ракетных двигателей представляют собой только част проблемы. Неработающие спутники превращаются в космический мусор и падают в атмосферу, сгорая в ней. Этот процесс приводит к образованию дополнительных загрязняющих веществ, включая различные металлические частицы и оксиды азота.

Известно, что оксиды азота разрушают озоновый слой, а металлические частицы могут способствовать образованию стратосферных облаков, которые усиливают разрушение озонового слоя.

С увеличением количества спутников на орбите, их падение в атмосферу будет более частым явлением, а воздействие на озоновый слой, вероятно, будет даже выше, чем оценивается в настоящее время, говорят ученые.

Исследователи призывают к созданию технологий, которые бы уменьшили загрязняющее влияние ракет на озоновый слой, а также к изменению конструкций спутников. Таким образом можно обеспечить восстановление озонового слоя в течение ближайших 40 лет.

Как уже писал Фокус, ученые предупреждают, что через три года на Земле может случиться климатическая катастрофа.