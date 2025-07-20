Як і коли зникне Сонячна система після смерті Сонця: вчені дали відповідь

Сонце, як і вся Сонячна система, не існуватиме вічно. Але остання проживе довше, ніж наша зірка.

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Сонячна система існує вже 4,6 млрд років. Хоча здається, що це дуже довгий термін, для порівняння Всесвіт існує вже 13,8 млрд років. Одного разу Сонячна система припинить своє існування, але як і коли вона помре? Відповіді на ці питання залежать від того, як ми визначаємо смерть Сонячної системи, пише Live Science.

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Сонце з'явилося з молекулярної хмари, що складається з водню 4,6 млрд років тому. Незабаром навколо нашої зірки сформувалася Сонячна система, що складається з восьми планет, кількох карликових планет, сотень супутників планет, а також мільярдів астероїдів і комет. Усі ці об'єкти утримує своєю гравітацією Сонце.

Як і всі зірки, Сонце врешті-решт помре. Наразі життя зірки підтримується за рахунок термоядерного синтезу в ядрі, де відбувається перетворення водню на гелій. Цей синтез триватиме ще приблизно 5 млрд років.

Сонячна система існує вже 4,6 млрд років Фото: phys.org

Астрофізик Фред Адамс із Мічиганського університету, США, каже, що, коли водневе паливо закінчиться, Сонце почне змінюватися. Ядро зірки стиснеться, а її зовнішні шари значно розширяться. Таким чином Сонце з жовтого карлика перетвориться на червоного гіганта. Ця зірка поглине Меркурій, Венеру і, найімовірніше, Землю. Але до цього моменту люди вже давно зникнуть, вважає вчений. Людство або вимре, або ж переселиться на інші світи, адже під час перетворення Сонця на червоного гіганта умови життя на нашій планеті стануть нестерпними.

Передбачається, що Марс і величезні планети Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун опиняться поза досяжністю червоного гіганта. Приблизно через мільярд років після цього Сонце зменшиться до розмірів Землі і перетвориться на зірку білий карлик. Це тьмяний і надзвичайно щільний об'єкт. До цього часу Сонячна система стане дуже холодним і пустельним місцем.

Сонце з жовтого карлика перетвориться на червоного гіганта. Ця зірка поглине Меркурій, Венеру і швидше за все Землю Фото: phys.org

Алан Стерн з NASA каже, що з погляду населеності, це свого роду кінець Сонячної системи. Хоча смерть Сонця знаменує собою кінець Сонячної системи в тому вигляді, в якому ми її знаємо, це не обов'язково означає її повну загибель.

За словами Стерна, Сонячна система насправді не припинить своє існування через смерть Сонця, адже навколо білого карлика продовжать обертатися планети, що вижили.

Адамс каже, що протягом мільйонів, а може і мільярдів років без гравітаційного поля Сонця Сонячна система ставатиме дедалі хаотичнішою. Ризик зіткнень планет зросте, а також ці планети можуть бути знищені або викинуті з системи білого карлика внаслідок впливу пролітаючих зірок або вибухів наднових.

Навіть якщо Сонячна система уникне руйнування, вона не існуватиме вічно. Вчені вважають, що протони, які складають наш Всесвіт, у дуже далекому майбутньому розпадуться, а значить це буде вже повний кінець Сонячної системи. Але це станеться не раніше, ніж через 10 у 34 ступені років. Це число 10 з 34 нулями.

Як уже писав Фокус, у 1984 році двоє астронавтів NASA здійснили унікальну подорож у відкритий космос без страхувальних тросів, що зв'язують їх з космічним кораблем. У підсумку була зроблена "найстрашніша космічна фотографія", але й інші кадри не поступаються їй.