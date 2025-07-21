Південна Корея збирається побудувати базу на Місяці та здійснити посадку на Марс: що відомо

Згідно з нещодавно оприлюдненою національною програмою освоєння Місяця, перша база на супутнику Землі, створена Південною Кореєю, має бути побудована до 2045 року.

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Корейське аерокосмічне управління (KASA) минулого тижня представило довгострокову програму освоєння Місяця. Згідно з цією програмою, мета Південної Кореї — побудувати базу на Місяці до 2045 року. Того ж року країна планує здійснити першу в історії Південної Кореї посадку на Марс, пише Space.

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Космічна програма охоплює дослідження на низькій навколоземній орбіті та в умовах мікрогравітації, дослідження Місяця, а також місії з дослідження Сонця і глибшого космосу.

Мета KASA полягає в розробці власних технологій посадки на Місяць і переміщення його поверхнею, а також у створенні технологій для видобутку й освоєння місячних ресурсів, таких як водяний лід.

Частину цих робіт уже проводять. Наприклад, Корейський інститут геології та мінеральних ресурсів нещодавно розмістив прототипи місяцеходів у занедбаній вугільній шахті, випробовуючи технології, які в майбутньому можуть бути використані для видобутку корисних копалин у космосі.

Південна Корея вже має певний успіх у дослідженні Місяця. У серпні 2022 року країна запустила свій перший місячний зонд Danuri. Він вийшов на орбіту навколо Місяця через 4 місяці і продовжує активно вивчати супутник Землі за допомогою своїх приладів. Як уже писав Фокус, Danuri виявив на Місяці те, що пропустили апарати інших країн світу. На зворотному боці Місяця є щось дивне, дійшли висновку вчені на основі даних місячного орбітального апарату.

Південна Корея збиралася відправити свій перший посадковий модуль на Місяць до 2032 року. Але нещодавно оприлюднена програма передбачає запуск більш ефективного посадкового модуля до 2040 року. Потім планується до 2045 року побудувати першу базу на Місяці.

Південна Корея — не єдина країна, яка хоче побудувати базу на Місяці. США в рамках програми "Артеміда" збираються побудувати одну або кілька баз на Місяці протягом найближчого десятиліття. У Китаю також є план побудувати базу до 2035 року. Індія заявила, що хоче побудувати місячну базу до 2047 року.

Місяць — не єдина мета програми KASA. Космічне агентство також планує здійснити першу в історії Південної Кореї посадку на Марс до 2045 року.

Як уже писав Фокус, Китай створив спеціальний підземний випробувальний полігон для тестування технологій для вивчення надр Місяця.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, як і коли зникне Сонячна система після смерті Сонця. Сонце, як і вся Сонячна система, не існуватиме вічно. Але остання проживе довше, ніж наша зірка.