На обратной стороне Луны обнаружена загадочная аномалия: ей нет объяснения (фото)

Корейский космический аппарат Danuri обнаружил то, что пропустили аппараты других стран мира.

Related video

На обратной стороне Луны есть что-то странное, пришли к выводу ученые на основе данных корейского лунного орбитального аппарата Danuri. Результаты этого исследования еще не опубликованы, но они предполагают наличия необъяснимой проводимости видимой и обратной стороны Луны, которой пока нет правдоподобного объяснения, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космические аппараты США, Китая, Индии и Японии уже давно исследуют Луну, но только год вокруг спутника Земли вращается орбитальный аппарат Danuri, созданный учеными из Южной Кореи. Результаты исследования Луны этим аппаратом доказывают, что другие орбитальные зонды многое упустили.

Важно

Атомная энергетика на Луне: компания Rolls-Royce представила свой ядерный реактор (фото)

Хотя ученые из Корейсого института аэрокосмических исследований все еще не показывают все результаты изучения Луны, в журнале Nature была опубликована информация о некоторых важнейших находках, обнаруженных Danuri.

Обратная сторона Луны Фото: NASA

В отличие от Земли у Луны нет глобального магнитного поля, хотя оно было в прошлом. Но, как и на Марсе, на Луне есть несколько интересных местных магнитных полей. Магнитные аномалии в лунных вихрях очень сильно интересуют ученых и, например, NASA планирует использовать два космических аппарат для изучения этих странных явлений. Кстати Danuri, как уже писал Фокус, сделал очень детальный снимок самого известного лунного вихря под названием Рейнер Гамма. Это вихрь, который характеризуется локализованным магнитным полем.

Рейнер Гамма - самый известный лунный вихрь Фото: space.com

Но оказалось, что корейский орбитальный аппарат неожиданного обнаружил более распространенные магнитные поля на обратной стороне Луны. Это говорит о существовании большей проводимости в недрах спутника. Но, как говорит, Ян Гаррик-Бетелл из Калифорнийского университета, США, это не имеет смысла. Две причины могут вызывать такое явление: или обратная сторона Луны более горячая, чем видимая сторона, или же там под поверхностью находится больше воды. Но пока новому открытию нет правдоподобного объяснения.

Аппарат Danuri оснащен специальной камерой, с помощью которой можно изучить глубины кратеров, куда не попадает солнечный свет. Особенно это касается кратеров, расположенных на южном полюсе Луны. Ученые считают, что на дне этих кратеров находится водяной лед. Камера корейского аппарата настолько чувствительна, что может обнаружить то, чего не могут увидеть другие орбитальные зонды.

Корейские ученые поняли, что никто еще не использовал камеры, измеряющие поляризованный свет, для исследования магнетизма на поверхности Луны, а потому воспользовались этой возможностью. Изначально аппарат Danuri должен был закончить свою работу в декабре этого года, но теперь миссию продлили до конца 2025 года.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что на самом деле галактика-спутник Млечного Пути состоит из двух меньших галактик. Поэтому Магеллановых Облаков может быть три, а не два.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбб сделал уникальные снимки Урана, на которых видны кольца и спутники планеты. Телескоп Уэбб сделал уже второй раз за этот год фотографии седьмой планеты от Солнца, но они содержат больше важных данных.