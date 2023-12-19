Известный спутник Млечного Пути на самом деле представляет собой совершенно другой объект (фото)

Ученые считают, что Магеллановых Облаков может быть три, а не два.

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У Млечного Пути есть два самых известных спутника – это галактики под названием Большое и Малое Магелланово Облако. Но авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, полагаясь на данные наблюдений, считают, что Малое Магелланово Облако состоит из двух маленьких галактик, пишет IFLScience.

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Еще в 80-х годах прошлого века астрономы предполагали на основе наблюдений, что галактика Малое Магелланово Облако (ММО) на самом деле представляет собой две отдельные структуры. Но только благодаря современным обсерваториям ученые смогли установить это как факт.

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Астрономы использовали космический телескоп Gaia, а также наземные телескопы, чтобы провести новое исследование ММО. Они выяснили скорость движения звезд в этой галактике, а также особенности движения межзвездной среды. Также ученые провели анализ химического состава галактики.

По словам авторов исследования, они обнаружили доказательства того, что ММО на самом деле состоит из двух структур, которые имеют разный состав звезд и разный химический состав. То есть получается, что там находятся две галактики, а не одна. При этом обе галактики имеют практически одинаковую массу.

Малое Магелланово Облако Фото: NASA

Исходя из химического состава двух структур, который является различным, ученые пришли к выводу, что на самом деле Малое Магелланово Облако состоит из двух маленьких галактик. Просто они накладываются друг на друга при наблюдении за космосом.

Расчеты ученых показывают, что одна галактика находится на расстоянии 199 тысяч световых лет от нас, а вторая – на расстоянии 215 тысяч световых лет. При этом они удалены друг от друга на 16 тысяч световых лет. Ученые выяснили, что скорость звезд в этих галактиках разная, при этом более быстро звезды перемещаются в более близкой к нам галактике.

Сейчас известно, что Малое Магелланово Облако активно взаимодействует с более крупной галактикой Большое Магелланово Облако (БМО) и ученые считают, что обе галактики, которые составляют ММО начали взаимодействовать с БМО примерно 600 млн лет назад.

Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Как уже писал Фокус, ранее в этом году астрономы призвали международное сообщество переименовать Магеллановы Облака. Ученые заявили, что известный мореплаватель Фернан Магеллан не только не имеет никакого отношения к этим объектам, но еще и убивал, и порабощал коренное население во время своего кругосветного путешествия. Тот факт, что теперь самых известных галактик-спутников Млечного Пути теперь три, а не две, возможно, подтолкнет Международный астрономический союз к принятию важного решения.

Как уже писал Фокус, ученые объяснили почему космос такой холодный, если Солнце нагревает Землю. Исследователи говорят, что фокус заключается в самом характере нагрева с помощью солнечных лучей.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп NASA скоро упадет на Землю из-за активности Солнца. Обсерватория, которая занимается поиском астероидов и комет, медленно спускается в атмосферу нашей планеты.