Відомий супутник Чумацького Шляху насправді являє собою зовсім інший об'єкт (фото)

Вчені вважають, що Магелланових Хмар може бути три, а не дві.

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У Чумацького Шляху є два найвідоміші супутники — це галактики під назвою Велика і Мала Магелланова Хмара. Але автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, покладаючись на дані спостережень, вважають, що Мала Магелланова Хмара складається з двох маленьких галактик, пише IFLScience.

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Ще у 80-х роках минулого століття астрономи припускали на основі спостережень, що галактика Мала Магелланова Хмара (ММХ) насправді являє собою дві окремі структури. Але тільки завдяки сучасним обсерваторіям вчені змогли встановити це як факт.

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Астрономи використовували космічний телескоп Gaia, а також наземні телескопи, щоб провести нове дослідження ММХ. Вони з'ясували швидкість руху зірок у цій галактиці, а також особливості руху міжзоряного середовища. Також учені провели аналіз хімічного складу галактики.

За словами авторів дослідження, вони виявили докази того, що ММХ насправді складається з двох структур, які мають різний склад зірок і різний хімічний склад. Тобто виходить, що там знаходяться дві галактики, а не одна. При цьому обидві галактики мають практично однакову масу.

Мала Магелланова Хмара Фото: NASA

Виходячи з хімічного складу двох структур, який є різним, вчені дійшли висновку, що насправді Мала Магелланова Хмара складається з двох маленьких галактик. Просто вони накладаються одна на одну під час спостереження за космосом.

Розрахунки вчених показують, що одна галактика розташована на відстані 199 тисяч світлових років від нас, а друга — на відстані 215 тисяч світлових років. При цьому вони віддалені одна від одної на 16 тисяч світлових років. Вчені з'ясували, що швидкість зірок у цих галактиках різна, водночас швидше зірки переміщуються в ближчій до нас галактиці.

Наразі відомо, що Мала Магелланова Хмара активно взаємодіє з більшою галактикою Велика Магелланова Хмара (ВМХ), і вчені вважають, що обидві галактики, що становлять ММХ, почали взаємодіяти з ВМХ приблизно 600 млн років тому.

Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Як уже писав Фокус, раніше цього року астрономи закликали міжнародне співтовариство перейменувати Магелланові Хмари. Вчені заявили, що відомий мореплавець Фернан Магеллан не тільки не має жодного відношення до цих об'єктів, але ще і вбивав, і поневолював корінне населення під час своєї навколосвітньої подорожі. Той факт, що тепер найвідоміших галактик-супутників Чумацького Шляху тепер три, а не дві, можливо, підштовхне Міжнародний астрономічний союз до ухвалення важливого рішення.

Як уже писав Фокус, вчені пояснили чому космос такий холодний, якщо Сонце нагріває Землю. Дослідники кажуть, що фокус полягає в самому характері нагрівання за допомогою сонячних променів.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп NASA скоро впаде на Землю через активність Сонця. Обсерваторія, яка займається пошуком астероїдів і комет, повільно спускається в атмосферу нашої планети.