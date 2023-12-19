Якщо Сонце нагріває Землю, чому космос такий холодний: у науки є відповідь

Дослідники кажуть, що фокус полягає в самому характері нагрівання за допомогою сонячних променів.

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Наука звикла до вивчення глобальних питань, таких як пошук позаземного розуму, придатних для життя екзопланет тощо. Але в той самий час, простіші питання залишаються без належної уваги, пише IFLScience.

Наприклад, нещодавно користувачі в мережі задалися питанням, якщо Сонце настільки нагріває Землю та інші планети, чому тоді в космосі так холодно?

За словами вчених, спершу потрібно зазначити, що фонова температура в космосі в середньому 2,7 Кельвіна або -270,45 градусів за Цельсієм. По-друге, наше Сонце справді гаряче, хоча й цей факт може збити з пантелику.

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Річ у тім, що температура ядра Сонця сягає 15 млн градусів за Цельсієм, температура на поверхні (фотосфери) падає до 5500 °C. Водночас сонячна корона (зовнішня частина атмосфери Сонця) розігрівається в міру віддалення від фотосфери, досягаючи температури в 3,5 млн градусів за Цельсієм.

То чому ж космос залишається екстремально холодним? Такі питання з'являються через те, що люди інтуїтивно думають про Сонце, як про розпалене багаття, яке нагріває планети, як зефір на паличці. Але планети нагріваються іншим чином. Тепло, яке нагріває Землю — це не пряма теплова енергія Сонця, а результат сонячного випромінювання, яке випускає Сонце. Це довжини хвиль у всьому електромагнітному спектрі, включно з видимим світлом, яке взаємодіє з частинками на Землі.

Водночас у космічному вакуумі майже немає частинок, з якими можна взаємодіяти, інакше кажучи, у космосі бракує енергії для нагрівання за допомогою випромінювання. Але це не означає, що до Сонця можна відправити космічний корабель і розраховувати на те, що він не згорить. Якщо поставити будь-яку матерію на шляху у сонячного випромінювання, вона почне нагріватися.

Наприклад, за максимального наближення до Сонця сонячні щити зонда NASA Parker зіткнуться з температурою 1400°C, водночас зберігаючи температуру корисного навантаження апарата на рівні кімнатної. Таке можливо, тому що апарат пролітає через сонячну корону з неймовірною швидкістю в 692 000 км/год.

Нагадаємо, вчені розповіли, скільки разів Сонце оберталося навколо центру Чумацького Шляху. Насправді відповідь на це питання не така проста, як може здатися. Але ми беремо активну участь у неймовірній подорожі.