Если Солнце нагревает Землю, почему космос такой холодный: у науки есть ответ

Исследователи говорят, что фокус заключается в самом характере нагрева с помощью солнечных лучей.

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Наука привыкла к изучению глобальных вопросов, таких как поиск внеземного разума, пригодных для жизни экзопланет и так далее. Но в это же время, более простые вопросы остаются без должного внимания, пишет IFLScience.

Например, недавно пользователи в Сети задались вопросом, если Солнце настолько нагревает Землю и другие планеты, почему тогда в космосе так холодно?

По словам ученых, сперва нужно отметить, что фоновая температура в космосе в среднем 2,7 Кельвина или -270,45 градусов по Цельсию. Во-вторых, наше Солнце действительно горячее, хотя и этот факт может сбить с толку.

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Дело в том, что температура ядра Солнца достигает 15 млн градусов по Цельсию, температура на поверхности (фотосферы) падает до 5500 ° C. В это же время солнечная корона (внешняя часть атмосферы Солнца) разогревается по мере удаления от фотосферы, достигая температуры в 3,5 млн градусов по Цельсию.

Так почему же космос остается экстремально холодным? Такие вопросы появляются из-за того, что люди интуитивно думают о Солнце, как о разожженном костре, который нагревает планеты, как зефир на палочке. Но планеты нагреваются иным образом. Тепло, которое нагревает Землю – это не прямая тепловая энергия Солнца, а результат солнечного излучения, которое испускает Солнце. Это длины волн во всем электромагнитном спектру, включая видимый свет, который взаимодействует с частицами на Земле.

В это же время, в космическом вакууме почти нет частиц, с которыми можно взаимодействовать, иными словами, в космосе не хватает энергии для нагрева посредством излучения. Но это не означает, что к Солнцу можно отправить космический корабль и рассчитывать на то, что он не сгорит. Если поставить любую материю на пути у солнечного излучения, она начнет нагреваться.

К примеру, при максимальном приближении к Солнцу солнечные щиты зонда NASA Parker столкнутся с температурой 1400°C, при этом сохраняя температуру полезной нагрузки аппарата на уровне комнатной. Такое возможно, потому как аппарат пролетает через солнечную корону с невероятной скоростью в 692 000 км/ч.

Напомним, ученые рассказали, сколько раз Солнце вращалось вокруг центра Млечного Пути. На самом деле ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться. Но мы принимаем активное участие в невероятном путешествии.