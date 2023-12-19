Космічний телескоп NASA скоро впаде на Землю через активність Сонця

Обсерваторія, яка займається пошуком астероїдів і комет повільно спускається в атмосферу нашої планети.

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Космічний телескоп NASA під назвою NEOWISE після більш ніж 10 років роботи на орбіті не може протистояти впливу сонячної активності і скоро згорить в атмосфері Землі, пише Space.

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Космічний телескоп NEOWISE — це нова назва, яку отримала обсерваторія WISE, запущена на орбіту наприкінці 2009 року. Метою місії було спостерігати за космосом в інфрачервоному діапазоні світла і шукати нові зірки, галактики, а також астероїди і комети. Але в жовтні 2010 року в космічного апарата почав закінчуватися водень, необхідний для охолодження інфрачервоних приладів.

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Але вчені з NASA вирішили продовжити місію і вимкнули два з чотирьох приладів телескопа WISE, тож він міг все ще працювати і шукати нові астроїди та комети в навколоземному просторі. Таким чином телескоп отримав назву NEOWISE і йому вдалося знайти багато невідомих раніше об'єктів у Сонячній системі.

Космічний телескоп NEOWISE — це нова назва, яку отримала обсерваторія WISE, запущена на орбіту наприкінці 2009 року Фото: NASA

Наприклад, телескоп виявив 215 астероїдів, а також комету C/2020 F3 (NEOWISE). Але це сталося після відновлення його роботи 2013 року, після того, як телескоп 2 роки перебував у сплячому режимі.

Згідно із заявою NASA, у телескопа NEOWISE виникала більш серйозна проблема, ніж брак охолоджувального водню. Річ у тім, що Сонце вже перебуває дуже близько до настання піка активності зірки, який почнеться в січні наступного року і триватиме до жовтня. Через це на Сонці все частіше з'являються дуже потужні спалахи і найсильніші корональні викиди маси (потоки плазми, що летять у космос). Ці сонячні частинки сприяють сильнішому нагріванню атмосфери Землі та її розширенню. Через це космічний телескоп NEOWISE не може підтримувати стабільну орбіту і почав своє зниження ближче до планети.

У телескопа NEOWISE виникала більш серйозна проблема, ніж брак охолоджувального водню. Річ у тім, що Сонце вже перебуває дуже близько до настання піку активності зірки, який почнеться в січні наступного року і триватиме до жовтня Фото: NASA

За словами вчених, вони не можуть протистояти впливу Сонця, а тому втримати космічний апарат на його орбіті немає можливості. Тому він повільно спускається в атмосферу Землі. Очікується, що вже до 2025 року телескоп спуститися настільки низько, що згорить в атмосфері.

Згідно із заявою NASA, вчені планували вже давно припинити роботу телескопа NEOWISE і ось цей день настав, коли вже точно відомо, що скоро він перестане працювати остаточно.

Як уже писав Фокус, нещодавно Джефф Безос, власник компанії Blue Origin, поділився своїм баченням майбутнього людства. Він вважає, що на особливих космічних станціях можна розселити трильйон людей по всій Сонячній системі.

Але вчені показали темний бік теорії Безоса про те, що з трильйоном населення у нас була б 1 тисяча Моцартів і 1 тисяча Ейнштейнів, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що секретний китайський космічний літак вивів на орбіту 6 загадкових об'єктів, які посилають сигнали.