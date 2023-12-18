Марс залишиться Маску. Джефф Безос хоче поселити трильйон людей на космічних станціях (фото)

За словами власника компанії Blue Origin, поверхні планет занадто маленькі, тому для заселення Сонячної системи величезною кількістю людей потрібні спеціальні космічні станції.

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Власник компаній Amazon і Blue Origin Джефф Безос вважає, що в майбутньому люди могли б жити всередині величезних циліндричних космічних станцій, які б знаходилися у віддалених куточках Сонячної системи, пише Futurism.

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Під час недавнього інтерв'ю Безос заявив, що величезні циліндричні космічні станції, схожі на ті, що описав у своїх творах письменник-фантаст Джерард О'Ніл, зможуть дати змогу вижити астрономічній кількості людей.

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За словами Безоса, йому хотілося б побачити трильйон людей, які живуть у різних куточках Сонячної системи. Таким чином, якби була така кількість людей, то як вважає Безос, "у нас у будь-який момент часу було б 1000 Моцартів і 1000 Ейнштейнів". За словами засновника Blue Origin, єдиний спосіб досягти цієї мети полягає в тому, що потрібно створити гігантські космічні станції, адже поверхні планет занадто маленькі для такої кількості людей.

Під час нещодавнього інтерв'ю Безос заявив, що величезні циліндричні космічні станції, схожі на ті, що описав у своїх творах письменник-фантаст Джерард О'Ніл, зможуть дати змогу вижити астрономічному числу людей... Фото: Wikipedia

Бачення майбутнього людства у Безоса напрочуд відрізняється від такого ж бачення, яке раніше озвучував його конкурент у космосі номер один — Ілон Маск, засновник компанії SpaceX. Маск говорив, що він працює над тим, щоб зробити людство багатопланетним видом, тобто потрібно створити міста на інших планетах Сонячної системи, наприклад, на Марсі.

Що стосується майбутнього Землі, то Безос вважає, що після розселення людей на величезних космічних станціях, наша планета стане місцем відпочинку. Сюди, на його думку, люди прилітатимуть на космічних кораблях, щоб насолодитися навколишньою природою.

Засновник Blue Origin вважає, що в людей у майбутньому буде вибір: жити на космічних станціях, які планує створити Безос, або ж знову повернутися на Землю. Щодо головного конкурента в освоєнні космосу, Ілона Маска, то Безос утримався від критики і заявив, що він не дуже добре знає Маска, але той "має бути дуже здібним лідером".

Можливо майбутні космічні станції, які планує створити Безос, одного разу приймуть у себе людей, коли клімат на Землі сильно погіршиться.

Як уже писав Фокус, ракетний двигун компанії Blue Origin вибухнув під час випробувань.

Також Фокус писав про те, що під час чергового випробувального польоту в космос вибухнула ракета компанії SpaceX.

Ще Фокус писав про те, що являє собою зимовий сезон на різних планетах Сонячної системи. Але зима є не на всіх планетах.