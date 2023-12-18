Марс останется Маску. Джефф Безос хочет поселить триллион человек на космических станциях (фото)

По словам владельца компании Blue Origin, поверхности планет слишком маленькие, поэтому для заселения Солнечной системы огромным количеством людей нужны специальные космические станции.

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Владелец компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос считает, что в будущем люди могли бы жить внутри огромных цилиндрических космических станций, которые бы находились в отдаленных уголках Солнечной системы, пишет Futurism.

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Во время недавнего интервью Безос заявил, что огромные цилиндрические космические станции, похожие на те, которые описал в своих произведениях писатель-фантаст Джерард О’Нил, смогут позволить выжить астрономическому числу людей.

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По словам Безоса, ему хотелось бы увидеть триллион людей, которые живут в разных уголках Солнечной системы. Таким образом, если бы было такое количество людей, то как считает Безос, "у нас в любой момент времени было бы 1000 Моцартов и 1000 Эйнштейнов". По словам основателя Blue Origin, единственные способ достичь этой цели состоит в том, что нужно создать гигантские космические станции, ведь поверхности планет слишком маленькие для такого количества людей.

Во время недавнего интервью Безос заявил, что огромные цилиндрические космические станции, похожие на те, которые описал в своих произведениях писатель-фантаст Джерард О"Нил, смогут позволить выжить астрономическому числу людей Фото: Wikipedia

Видение будущего человечества у Безоса удивительно отличается от такого же видения, которое ранее озвучивал его конкурент в космосе номер один – Илон Маск, основатель компании SpaceX. Маск говорил, что он работает над тем, чтобы сделать человечество многопланетным видом, то есть нужно создать города на других планетах Солнечной системы, например, на Марсе.

Что касается будущего Земли, то Безос считает, что после расселения людей на огромных космических станциях, наша планета станет местом отдыха. Сюда, по его мнению, люди будут прилетать на космических кораблях, чтобы насладиться окружающей природой.

Основатель Blue Origin считает, что у людей в будущем будет выбор: жить на космических станциях, которые планирует создать Безос, или же снова вернуться на Землю. Что касается главного конкурента в освоении космоса, Илона Маска, то Безос воздержался от критики и заявил, что он не очень хорошо знает Маска, но тот "должен быть очень способным лидером".

Возможно будущие космические станции, которые планирует создать Безос, однажды примут у себя людей, когда климат на Земле сильно ухудшится.

Как уже писал Фокус, ракетный двигатель компании Blue Origin взорвался во время испытаний.

Также Фокус писал о том, что во время очередного испытательного полета в космос взорвалась ракета компании SpaceX.

Еще Фокус писал о том, что из себя представляет зимний сезон на разных планетах Солнечной системы. Но зима есть не нас всех планетах.