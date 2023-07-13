Ракетный двигатель компании Джеффа Безоса Blue Origin взорвался во время испытаний: что известно

Двигатель BE-4 компании Blue Origin предназначен для запуска ракеты-носителя Vulcan Centaur, первый полет которой уже несколько раз откладывался.

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Как стало известно от анонимных источников, близких к компании Blue Origin, еще в конце июня во время испытательного запуска ракетного двигателя BE-4 компании Джеффа Безоса произошел взрыв. Это еще одна неудача, которая мешает отправить новую ракету-носитель компании United Launch Alliance в первый полет в космос, пишет Gizmodo.

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Как сообщили анонимные источники, ракетный двигатель BE-4 взорвался примерно через 10 секунд после начала испытаний еще 30 июня это года. При этом сам двигатель был уничтожен, а также серьезные повреждения получил испытательный стенд.

Архивное изображение испытания двигателя BE-4 Фото: Blue Origin

Представители компании Blue Origin подтвердили, что во время испытаний двигателя действительно имела место "проблема", но никто не пострадал и сейчас идет расследование причин того, что вызвало эту "проблему". Позже стало известно, что причину обнаружили и занимаются ее устранением.

Новые двигатели BE-4 должны использоваться как в ракетах-носителях New Glenn компании Blue Origin, так и в ракетах-носителях Vulcan Centaur компании United Launch Alliance.Первый полет в космос последней неоднократно откладывался и должен был состояться еще 4 мая этого года. Но теперь скорее всего состоится не раньше конца 2023 года.

По словам анонимных источников, испытания взорвавшегося двигателя должны были закончить в июле этого года. А затем его должны были передать United Launch Alliance. Источники заявили, что в этой компании уже знают о взрыве.

В настоящее время United Launch Alliance пытается решить проблему с верхней ступенью своей ракеты, которая проявилась во время испытаний в марте этого года. Изначально запуск в космос ракеты Vulcan Centaur планировали провести еще в 2020 году, но Blue Origin вовремя не предоставила свои двигатели BE-4. И эта задержка продолжается.

Смоделированный запуск ракеты-носителя Vulcan Centaur Фото: Wikipedia

Компании Blue Origin не привыкать к подобным проблемам. В сентябре прошлого года ускоритель ракеты New Shepard взорвался в середине полета, и капсула с полезной нагрузкой, отделилась раньше срока и конечно же не попала в космос. После расследования причин катастрофы были выявлены проблемы в двигателе ракеты.

В сентябре прошлого года ускоритель ракеты New Shepard взорвался в середине полета

Что же касается новой ракеты-носителя от компании Blue Origin, которая называется New Glenn то она должна быть оснащена семью двигателями BE-4. Она еще ни разу не летала в космос и неизвестно вообще, когда полетит.

Фокус уже писал о том, что китайская частная компания опередила SpaceX и успешно запустила в космос первую в мире ракету на метановом двигателе.