Джефф Безос "победил" Илона Маска: NASA выбрало ракету компании Blue Origin для миссии на Марс

Ракета-носитель New Glenn отправит на орбиту Марса 2 аппарата для изучения электромагнитных полей планеты.

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Илон Маск однажды назвал Джеффа Безоса "дилетантом" в освоении космоса, но основатель Blue Origin готов опередить SpaceX на Марсе. NASA объявило о том, что отправит с помощью ракеты-носителя New Glenn 2 космических аппарата для изучения электромагнитных полей Красной планеты. Самое интересное, что ракета компании Blue Origin еще ни разу не отправлялась в испытательный полет, пишет Daily Mail.

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Изначально в NASA планировали, что 2 космических аппарата миссии ESCAPADE будут выведены в космос на борту ракеты Falcon Heavy от SpaceX в октябре этого года вместе с зондом "Психея", который улетел изучать одноименный астероид. Но космическое агентство решило отменить запуск миссии на Марс на ракете-носителе Илона Маска по причине того, что аппараты не смогут выйти на правильную траекторию полета, чтобы выйти на орбиту вокруг Красной планеты.

Сообщение о том, что для новой миссии на Марс будет использована ракета-носитель New Glenn Джеффа Безоса, появилось после неудачного испытательного полета ракетной системы Starship Илона Маска. Она взорвалась в воздухе вскоре после запуска, а Маск собирается использовать Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

Два идентичных аппарата миссии ESCAPADE будут изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу планеты и электромагнитные поля Марса. Запуск запланирован на август 2024 года и через 11 месяцев зонды NASA должны достичь Марса, чтобы начать научную деятельность.

NASA объявило о том, что отправит с помощью ракеты-носителя New Glenn 2 космических аппарата для изучения электромагнитных полей Красной планеты. Самое интересное, что ракета компании Blue Origin еще ни разу не отправлялась в испытательный полет Фото: Blue Origin

В сообщении NASA сказано, что на борту марсианских орбитальных исследователей будут находится приборы для измерения магнитного поля, ионов и электронов в магнитосфере и плотности плазмы и потока солнечных частиц, которые достигают Марса.

Новое решение NASA — это еще одна глава в продолжающейся космической гонке Безоса и Маска, которые уже заключили многомиллиардные контракты с NASA для реализации полетов на Луну. Кстати, Blue Origin теперь становится первой частной компанией, которая заключила контракт с NASA для реализации полетов на Марс.

В то же время NASA немного рискует, приняв такое решение, ведь ракета-носитель New Glenn еще ни разу не выполняла испытательный полет в космос. Изначально компания Blue Origin планировала осуществить запуск в конце 2021 года, а затем в конце 2022 года. Возможно данный запуск состоится в конце этого года или в начале следующего. Поэтому еще не известно будет ли готова к марсианской миссии ракета Безоса к августу 2024 года.

Фокус уже писал о том, что доставить образцы лунной почвы на Землю впервые в своей истории решила Индия. Это должно произойти примерно через 5-7 лет и данное решение скорее всего было вдохновлено успехом лунной миссии "Чандраян-3".

Также Фокус писал о том, что ученые, которые обнаружили водород в образцах лунной почвы, считают, что это открытие указывает на наличие ресурсов для освоения космоса.