Blue Origin показала макет посадочного модуля на Луну: он потерял свое "лицо" (фото)

Новейший макет корабля Blue Moon Mark 1 не имеет ничего общего с его изначальным дизайном.

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Компания Джеффа Безоса Blue Origin только что представила макет своего лунного корабля для космического агентства NASA, который не имеет почти ничего общего с первоначальным дизайном, пишет Futurism.

Яркий дизайн будущего корабля, который может отправиться на Луну, компания представила еще в 2019 году. Недавно же администратор NASA Билл Нельсон и глава Blue Origin Джефф Безос представили новейший макет корабля Blue Moon Mark 1. Конструкция выглядит совсем иначе и более блеклой, чем изначальный план корабля.

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Более того, новые снимки показывают лишь макет, который не полетит в космос, и до сих пор не ясно, как будет выглядеть конечный продукт, учитывая изменения уже внесенные в его внешний вид.

Так изначально выглядел макет посадочного модуля. Фото: Blue Origin

Энтузиасты в социальных сетях уже назвали новый макет "чудовищным", который не имеет ничего общего с первым вариантом модуля Blue Moon, представленным в 2019 году. Несмотря на разочарование широких масс, видимо, первые варианты модуля не устроили NASA.

Еще в 2021 году космическое агентство отказалось от услуг Blue Origin и заключила контракт со SpaceX Илона Маска, чтобы создать посадочный модуль для предстоящей миссии на Луну. Это не только посеяло вражду между двумя миллиардерами, Безос также попытался судиться с NASA.

Несмотря на это, спустя целых 18 месяцев космическое агентство США подписало с Blue Origin "утешительный" контракт на создание второго лунного спускаемого аппарата. В NASA тогда заявили, что добавление второго партнера усилит конкуренцию, снизит затраты налогоплательщиков, а также обеспечит регулярную частоту высадок на Луну в будущем.

Конечно, компании Джеффа Безоса предстоит еще долги путь от макета к настоящему космическому кораблю. Возможно, за это время он претерпит еще много изменений, правда, пользователи соцсетей сходятся во мнении, что первоначальный дизайн явно был успешнее.

Напомним, будущую базу на Луне хотят запитать от солнечных панелей, созданных на месте. NASA заключило контракт на 35 млн долларов с Blue Origin для разработки новой технологии создания солнечных панелей.