Не забудьте серійних убивць: що не так в ідеї Безоса про трильйон людей у Сонячній системі

Дослідники показали темний бік теорії про те, що з трильйоном населення в нас була б 1 тис. Моцартів і 1 тис. Ейнштейнів.

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Власник аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос нещодавно поділився своїм баченням майбутнього, де нашу Сонячну систему населятиме трильйон людей, пише ScienceAlert.

"Мені б хотілося, щоб у Сонячній системі жив трильйон людей. У такому разі в нас у будь-який момент часу було б 1 тис. Моцартів і 1 тис. Ейнштейнів. Єдиний спосіб досягти такої мети — використовувати гігантські космічні станції, оскільки поверхні планет занадто малі для цього", — заявив Безос у недавньому інтерв'ю.

Трильйон душ за тисячу Моцартів і тисячу Ейнштейнів може здатися вкрай вигідною угодою. Але якщо відштовхуватися від теореми Безоса про дві тисячі геніїв на трильйон людей, тоді нам необхідно подивитися й на темний бік питання: серійних убивць.

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Згідно з даними, зібраними професорами Редфорда й Університету узбережжя Мексиканської затоки у Флориді, тільки в США було 12 активних серійних убивць у 2018 році. Населення США того року становило 326,8 мільйона осіб, а це означає, що приблизно 1 із кожних 27 мільйонів осіб був серійним убивцею.

Дослідження професорів також показало, що зниження кількості серійних убивць почалося після того, як зросла кількість складних технологій для спостереження.

Логічно уявити, що якби людство почало вкоренятися в космосі за допомогою Безоса, то, можливо, системи спостереження залишилися б на своєму місці. І так, використовуючи статистику за 2018 рік і застосувавши її до трильйона людей, ми отримуємо в спостережуваному Всесвіті близько 37 тис. активних серійних убивць.

Іншими словами, на кожного Моцарта й Ейнштейна, якщо їхній рівень поширеності буде один на кожен мільярд, вийде близько 37 серійних убивць.

І це ще не всі погані новини. Не можна виключати варіанту, коли народиться "Ейнштейн серед серійних убивць".

Якщо керуватися теоремою Безоса та припустити, що бути серійним убивцею і бути Ейнштейном — незалежні явища, то, порахувавши рівень поширеності кожного з них, ви отримаєте ймовірність того, що народиться людина, яка є активним серійним убивцею за Ейнштейном — тобто людиною, яка є настільки блискучою у своїй справі, що змінює фундаментальне розуміння світу. Таких у "майбутньому Безоса" може бути 1 до 27 квінтильйонів.

Число може здатися малоймовірним, але не варто забувати про ефект нехтування знаменником. Наприклад, велика популяція робить малоймовірні події більш імовірними.

Якщо "імперія Безоса" почнеться з 1 трильйона осіб і темпи зростання населення становитимуть 2,2% (як під час Зеленої революції 1963 року), чисельність популяції досягне 27 квінтильйонів приблизно за 800 років.

Нагадаємо, космічне місто всередині астероїда може стати реальністю. Нове дослідження, яке перебуває на межі науки та наукової фантастики, стверджує, що міста майбутнього можна побудувати на космічних каменях.