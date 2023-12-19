Не забудьте серийных убийц: что не так в идее Безоса о триллионе людей в Солнечной системе

Исследователи показали темную сторону теории о том, что с триллионом населения у нас была бы 1 тыс. Моцартов и 1 тыс. Эйнштейнов.

Related video

Владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос недавно поделился своим видением будущего, где нашу Солнечную систему будет населять триллион людей, пишет ScienceAlert.

"Мне бы хотелось, чтобы в Солнечной системе жил триллион людей. В таком случае, у нас в любой момент времени было бы 1 тыс. Моцартов и 1 тыс. Эйнштейнов. Единственный способ достичь такой цели – использовать гигантские космические станции, так как поверхности планет слишком малы для этого", — заявил Безос в недавнем интервью.

Триллион душ за тысячу Моцартов и тысячу Эйнштейнов может показаться крайне выгодной сделкой. Но если отталкиваться от теоремы Безоса о двух тысячах гением на триллион человек, тогда нам необходимо посмотреть и на темную сторону вопроса: серийных убийцах.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно данным, собранным профессорами Рэдфорда и Университета побережья Мексиканского залива во Флориде, только в США было 12 активных серийных убийц в 2018 году. Население США в тот год составляло 326,8 миллиона человек, а это означает, что примерно 1 из каждых 27 миллионов человек был серийным убийцей.

Исследование профессоров также показало, что снижение количества серийных убийц началось после того, как выросло число сложных технологий для наблюдения.

Логично представить, что если бы человечество начало обосновываться в космосе с помощью Безоса то, возможно, системы наблюдения остались бы на своем месте. И так, используя статистику за 2018 год и применив ее к триллиону людей, мы получаем в наблюдаемой Вселенной около 37 тыс. активных серийных убийц.

Иными словами, на каждого Моцарта и Эйнштейна, если их уровень распространенности будет один на каждый миллиард, получится около 37 серийных убийц.

И это еще не все плохие новости. Нельзя исключать варианта, когда родится "Эйнштейн среди серийных убийц".

Если руководствоваться теоремой Безоса и предположить, что быть серийным убийцей и быть Эйнштейном – независимые явления. То посчитав уровень распространенности каждого из них, вы получите вероятность того, что родится человек, который является активным серийным убийцей по Эйнштейну – то есть человеком настолько блестящим в свое деле, что меняет фундаментальное понимание мира. Таких в "будущем Безоса" может быть 1 к 27 квинтиллионам.

Число может показаться маловероятным, но не стоит забывать об эффекте пренебрежения знаменателем. К примеру, большая популяция делает маловероятные события более вероятными.

Если "Империя Безоса" начнется с 1 триллиона человек и темпы роста населения составят 2,2% (как во время Зеленой революции в 1963 году), численность популяции достигнет 27 квинтиллионов примерно за 800 лет.

Напомним, космический город внутри астероида может стать реальностью. Новое исследование, которое находится на грани науки и научной фантастики, утверждает, что города будущего можно построить на космических камнях.