На Солнце появились 3 мощные вспышки за сутки: на линии удара находится Земля (видео)

Космический аппарат NASA запечатлел сразу три извержения энергии и излучения на Солнце, которые вызвали появления корональных выбросов массы. Эта плазма направлена в сторону Земли и вскоре достигнет нашей планеты, что может вызвать геомагнитную бурю.

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Аппарат Solar Dynamics Observatory наблюдал за появлением на нашей звезде сразу трех вспышек класса М, которые произошли в течение суток. Таким образом на Солнце закончилось трехнедельное затишье, когда на нашей звезде появлялись лишь незначительные вспышки. Ученые прогнозируют, что уже 7 и 8 августа стоит ожидать появление геомагнитной бури на Земле, пишет Space.

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За последние три недели на Солнце произошло много вспышек класса С, но они не являются такими мощными как вспышки класса М. Первая за 22 дня вспышка класса М появилась на Солнце в воскресенье, 3 августа. Это была вспышка класса М2.9, где цифры означают ее потенциальную мощность. После этого, в понедельник, 4 августа на Солнце появились сразу две вспышки класса М2 и М1.4. Все три солнечные вспышки возникли в области солнечных пятен под названием AR 4168.

Солнечные пятна – это участки на поверхности Солнца, которые темнее своего окружения из-за того, что там находится более холодная плазма. При этом пятна обладают очень сильные магнитными полями.

Солнечные вспышки — это мощные выбросы излучения и энергии, которые вызваны внезапным выходом магнитной энергии Солнца. Они возникают, когда линии магнитного поля разрываются и соединяются вновь.

По уровню мощности солнечные вспышки разделяют на пять категорий: A, B, C, M и X. Мощность вспышек в каждой категории в 10 раз больше, чем предыдущей. Это значит, что самыми слабые вспышки принадлежат к категории А, а самые сильные – к категории Х. Тем не менее вспышки класса М являются достаточно мощными, чтобы иногда излучение смогло нарушить работу связи на Земле. В то же время вспышки класса Х могут вызывать масштабные отключения связи, нарушать работу спутников на орбите и энергосистем на Земле.

Часто вспышки класса М и Х происходят вместе с корональными выбросами массы, то есть выбросами плазмы, которая устремляется в космос. Эта плазма может ударить в магнитное поле Земли, что вызывает геомагнитные бури.

Солнечные пятна на Солнце, справа - вспышка класса М Фото: space.com

По словам ученых, из-за коронального выброса массы с Солнца, который произошел 3 августа, поток плазмы может достичь Земли в четверг, 7 августа. Это может вызвать появление незначительной геомагнитной бури. Такой же поток плазмы вырвался с нашей звезды 4 августа, и он может нанести удар по Земле в пятницу, 8 августа, что также может вызвать геомагнитную бурю.

Ученые, которые занимаются наблюдением за космической погодой, говорят, что область солнечных пятен продолжит проявлять свою активность и можно ожидать в ближайшее время появление вспышек класса Х. Вместе с этими вспышками могут возникнуть более масштабные корональные выбросы массы, направленные в сторону Земли.

Аппарат Solar Dynamics Observatory и другие зонды продолжают наблюдение за Солнцем, чтобы зафиксировать возможное появление самых мощных вспышек на Солнце в ближайшие дни.

Как уже писал Фокус, астрономы получили впечатляющую фотографию планетарной туманности, которая образовалась после смерти звезды, похожей на Солнце. Через несколько миллиардов лет такой же объект появится там, где находится наша звезда.

Также Фокус писал о том, что аппарат NASA для поиска инопланетян на спутнике Юпитера прошел важное испытание возле Марса. Космический аппарат Europa Clipper во время пролета мимо Красной планеты провел испытание своей радиолокационной системы.