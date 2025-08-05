На Сонці з'явилися 3 потужні спалахи за добу: на лінії удару перебуває Земля (відео)

Космічний апарат NASA сфотографував одразу три виверження енергії та випромінювання на Сонці, які спричинили появу корональних викидів маси. Ця плазма спрямована в бік Землі і незабаром досягне нашої планети, що може викликати геомагнітну бурю.

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Апарат Solar Dynamics Observatory спостерігав за появою на нашій зірці одразу трьох спалахів класу М, які сталися протягом доби. Таким чином на Сонці закінчилося тритижневе затишшя, коли на нашій зірці з'являлися лише незначні спалахи. Учені прогнозують, що вже 7 і 8 серпня варто очікувати на появу геомагнітної бурі на Землі, пише Space.

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За останні три тижні на Сонці сталося багато спалахів класу С, але вони не є такими потужними, як спалахи класу М. Перший за 22 дні спалах класу М з'явився на Сонці в неділю, 3 серпня. Це був спалах класу М2.9, де цифри означають його потенційну потужність. Після цього, у понеділок, 4 серпня, на Сонці з'явилися одразу два спалахи класу М2 і М1.4. Усі три сонячні спалахи виникли в області сонячних плям під назвою AR 4168.

Сонячні плями — це ділянки на поверхні Сонця, які темніші за своє оточення через те, що там знаходиться холодніша плазма. При цьому плями мають дуже сильні магнітні поля.

Сонячні спалахи — це потужні викиди випромінювання та енергії, які викликані раптовим виходом магнітної енергії Сонця. Вони виникають, коли лінії магнітного поля розриваються і з'єднуються знову.

За рівнем потужності сонячні спалахи поділяють на п'ять категорій: A, B, C, M і X. Потужність спалахів у кожній категорії в 10 разів більша, ніж у попередній. Це означає, що найслабші спалахи належать до категорії А, а найсильніші — до категорії Х. Проте спалахи класу М є досить потужними, щоб іноді випромінювання змогло порушити роботу зв'язку на Землі. Водночас спалахи класу Х можуть спричиняти масштабні відключення зв'язку, порушувати роботу супутників на орбіті та енергосистем на Землі.

Часто спалахи класу М і Х відбуваються разом із корональними викидами маси, тобто викидами плазми, яка спрямовується в космос. Ця плазма може вдарити в магнітне поле Землі, що спричиняє геомагнітні бурі.

Сонячні плями на Сонці, праворуч — спалах класу М Фото: space.com

За словами вчених, через корональний викид маси із Сонця, який стався 3 серпня, потік плазми може досягти Землі в четвер, 7 серпня. Це може спричинити появу незначної геомагнітної бурі. Такий самий потік плазми вирвався з нашої зірки 4 серпня, і він може завдати удару по Землі в п'ятницю, 8 серпня, що також може спричинити геомагнітну бурю.

Вчені, які займаються спостереженням за космічною погодою, кажуть, що область сонячних плям продовжить проявляти свою активність, і можна очікувати найближчим часом появу спалахів класу Х. Разом із цими спалахами можуть виникнути більш масштабні корональні викиди маси, спрямовані в бік Землі.

Апарат Solar Dynamics Observatory та інші зонди продовжують спостереження за Сонцем, щоб зафіксувати можливу появу найпотужніших спалахів на Сонці найближчими днями.

Як уже писав Фокус, астрономи отримали вражаючу фотографію планетарної туманності, яка утворилася після смерті зірки, схожої на Сонце. Через кілька мільярдів років такий самий об'єкт з'явиться там, де розташована наша зірка.

Також Фокус писав про те, що апарат NASA для пошуку інопланетян на супутнику Юпітера пройшов важливе випробування біля Марса. Космічний апарат Europa Clipper під час прольоту повз Червону планету провів випробування своєї радіолокаційної системи.