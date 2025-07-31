Астрономи отримали гарний портрет смерті зірки: це чекає і на наше Сонце (фото)

Коли схожі на Сонце зірки закінчують своє життя, то вони перетворюються на красиві планетарні туманності. Фотографію такого об'єкта зробив космічний телескоп Вебб.

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За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи отримали зображення того, який вигляд матиме смерть нашого Сонця через приблизно 5 мільярдів років. Коли наша зірка наприкінці свого життя скине свої зовнішні шари, вона почне перетворення на дуже щільну зірку білий карлик. Він буде оточений планетарною туманністю. Саме таку туманність під назвою NGC 6072 побачили астрономи. Знімки планетарної туманності були зроблені в ближньому і середньому інфрачервоному діапазоні світла, пише Space.

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Планетарні туманності не мають жодного стосунку до планет і отримали свою назву через те, що коли вони були вперше виявлені, то за формою нагадували планети. Але ці об'єкти мають різноманітні форми та властивості.

Планетарна туманність NGC 6072 розташована на відстані 3060 світлових років від нас. Як показує спостереження, в її центрі знаходиться не тільки білий карлик, а й звичайна зірка, яка є компаньйоном померлої, схожої на Сонце зірки. У цьому немає нічого незвичайного, адже більшість зірок у Всесвіті перебувають у подвійних зоряних системах.

Планетраня туманність NGC 6072 у ближньому інфрачервоному світлі Фото: solar-system

Учені вважають, що схожа на Сонце зірка почала перетворення на білого карлика кілька десятків тисяч років тому, коли в неї закінчився водень у ядрі для термоядерного синтезу. Через це зірка не змогла протистояти своїй гравітації і почала стискатися. При цьому зірка почала скидати свої зовнішні шари. У результаті утворився дуже щільний і гарячий білий карлик, який буде остигати ще дуже довгий час. Це щільне ядро померлої зірки має розмір нашої планети, але масу майже як у нашого Сонця, і знаходиться білий карлик у центрі планетарної туманності.

Багато планетарних туманностей виглядають циліндричними, біполярними або круглими, але NGC 6072 відрізняється від них. Вона схожа на безформну кольорову пляму. Телескоп Вебб виявив кілька потоків плазми, що виходять від померлої зірки, напрямок яких змінюється. Вважається, що зміна напрямку цих потоків є результатом гравітаційної взаємодії між білим карликом, який перебуває у стадії формування, і його зіркою-компаньйоном.

Планетраня туманність NGC 6072 у середньому інфрачервоному світлі Фото: solar-system

Кольори туманності є хибними, але з їхньою допомогою астрономи показують те, що телескоп Вебб побачив у невидимому для нас інфрачервоному світлі.

Астрономи виявили низку концентричних кілець, які розходяться від центру планетарної туманності. Ці кільця є додатковим доказом наявності другої зірки. У міру того, як ця друга зірка обертається навколо білого карлика, вона прорізає речовину туманності і залишає проміжки.

Подвійну зоряну систему можна побачити в центрі туманності, де вона показана, як точка білого і рожевого кольору. Річ у тім, що друга зірка розташована дуже близько до білого карлика, а тому телескоп Вебб не може показати їх як окремі об'єкти.

Нові зображення показують наскільки красивими і незвичайними можуть бути смерті зірок, і майбутнє нашого Сонця, яке помре приблизно через 5 млрд років.

Як уже писав Фокус, астрономи все ще вірять у те, що дуже далеко від Сонця в Сонячній системі знаходиться невідома масивна планета. Хоча нові дані показують, що її там може і не бути.