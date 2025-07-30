Погані та хороші новини для Дев'ятої планети: далеко від Сонця може перебувати щось масивне

Про те, що на краю Сонячної системи існує масивна Дев'ята планета, вчені сперечаються вже майже 10 років. Нещодавнє відкриття показує, що такого світу не існує. І все ж є причини вважати інакше.

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Про те, що на краю Сонячної системи існує масивна планета, яка більша за Землю, вчені припускали ще на початку ХХ століття. Вони не могли пояснити рух планети Уран навколо Сонця, який суперечив передбаченням. Вважалося, що на орбіту Урана впливає не відкрита масивна планета. Але в 90-роках минулого століття вчені з'ясували, що на рух Урана впливає гравітація планети Нептун. У 2016 році астрономи запропонували нову теорію про те, що Дев'ята планета все ж існує. Відтоді суперечки про її існування на краю Сонячної системи тривають. Деякі вчені вважають, що незважаючи на нові дані невідома масивна планета на дуже великій відстані від Сонця все ж таки може існувати, пише Phys.

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Теорія про Дев'яту планету

Запропонована майже 10 років тому теорія припускає, що в поясі Койпера (область космосу, наповнена карликовими планетами, астероїдами та іншими об'єктами за Нептуном) хаотичний рух і непередбачувані орбіти деяких об'єктів не можна пояснити впливом гравітації Сонця або Нептуна. Це означає, що десь там знаходиться масивна Дев'ята планета, яка більша за Землю за розміром.

Одні вчені скептично поставилися до цієї теорії, інші отримали докази того, що орбіти деяких транснептунових об'єктів у поясі Койпера дійсно хаотичні та дуже витягнуті. Це може означати, що на них впливає гравітація невідомого тіла з великою масою.

Про те, що на краю Сонячної системи існує масивна планета, яка більша за Землю, вчені припускали ще на початку ХХ століття. Ілюстрація Фото: Девятая планета

Суперечки щодо існування Дев'ятої планети тривають і досі, адже деякі вчені вважають, що дивний рух транснептунових об'єктів можна, наприклад, пояснити наявністю невідомої частини поясу Койпера. Інші вчені кажуть, що немає достатніх доказів того, що десь на краю Сонячної системи ховається невідома планета.

Ті, хто відстоює існування невідомого світу кажуть, що остаточні висновки робити зарано. Річ у тім, що для того, щоб визначити реальні зміни в орбітальному русі об'єктів у поясі Койпера, потрібно, щоб вони здійснили щонайменше кілька обертів навколо Сонця. Але деякі транснептунові об'єкти розташовані так далеко, що їхній орбітальний період становить тисячі років.

Пояс Койпера. Ілюстрація Фото: Live Science

Погана новина для Дев'ятої планети

Поганою новиною для теорії про Дев'яту планету стало нещодавнє відкриття в поясі Койпера вже четвертого сідноїда, названого 2023 KQ14, як уже писав Фокус. Сеноїди мають дуже витягнуті орбіти і на відміну від інших об'єктів, які обертаються навколо Сонця, вони не схильні до впливу гравітації Нептуна. Більшу частину часу 2023 KQ14 проводить на відстані приблизно 230 астрономічних одиниць від Сонця (одна астрономічна одиниця — 150 млн км). Дослідження показало, що, як і інших трьох сідноїдів, у 2023 KQ14 не хаотична, а стабільна орбіта, причому в такому вигляді вона існує вже мільярди років. Це означає, що ніяка невідома масивна планета не впливає на орбіти цих об'єктів.

Планета Нептун Фото: wikipedia

Гарна новина для Дев'ятої планети

І все ж деякі астрономи вважають, що Дев'ята планета може перебувати на відстані понад 500 астрономічних одиниць від Сонця. І вона все впливає своєю гравітацією на об'єкти в поясі Койпера, але знайти таку планету надзвичайно складно.

Навіть якщо відправити на її пошуки космічний апарат NASA "Нові горизонти", який перебуває в найближчій до нас частині пояса Койпера, він дістанеться до передбачуваного місця розташування нової планети через 118 років. Але навряд чи зонд NASA працюватиме до того часу. Тому астрономи наполягають на продовженні пошуків Дев'ятої планети за допомогою наземних і космічних телескопів. На краю Сонячної системи все ж може перебувати щось масивне, вважають учені, які вірять у те, що Дев'ята планета реальна.

Як уже писав Фокус, у вчених нарешті є хороші новини щодо впливу космосу на здоров'я людини. Згідно з новим дослідженням, у астронавтів спостерігається хороший стан серцево-судинної системи після тривалого перебування на орбіті.

Також Фокус писав про те, що ще одне дослідження показує, що ніяких живих позаземних істот на далекій планеті K2-18b немає, хоча були непрямі докази зворотного.