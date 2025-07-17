Погана новина для Дев'ятої планети: на краю Сонячної системи виявлено новий світ (фото)

Астрономи виявили далеко за орбітою Плутона новий об'єкт, який ставить під сумнів існування ще однієї планети, що обертається навколо Сонця.

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Учені за допомогою телескопа Subaru виявили раніше невідоме небесне тіло, завширшки 220-380 км, що отримало назву 2023 KQ14, а також прізвисько Аммоніт. Це прізвисько астрономи дали об'єкту на честь вимерлих морських тварин, адже він є по суті космічною копалиною, що існує мільярди років. Дуже дивна орбіта 2023 KQ14 вказує на те, що ймовірна Дев'ята планета Сонячної системи може взагалі не існувати. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

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Орбіти сідноїдів

Новий світ у Сонячній системі: що про нього відомо?

Наразі останньою планетою Сонячної системи є Нептун, але ще майже 20 років тому такою планетою вважався Плутон. Нині це карликова планета, розташована на відстані в середньому 40 астрономічних одиниць від нас. Одна астрономічна одиниця — це 150 млн км. Виявилося, що на набагато далі за Плутоном ховався невідомий раніше об'єкт, який отримав назву 2023 KQ14.

Це небесне тіло, за оцінками вчених, має шириною 220-380 км, а також дуже незвичну і сильно витягнуту орбіту. Найдалі від Сонця Аммоніт знаходиться на відстані приблизно 250 астрономічні одиниці, а найближче до Сонця — на відстані 71 астрономічна одиниця.

Астрономи класифікували нове небесне тіло, як седноід. Це об'єкти за орбітою Нептуна, які мають дуже витягнуті орбіти. На відміну від інших об'єктів, які обертаються навколо Сонця за Нептуном, сідноїди не схильні до впливу гравітації цієї гігантської планети. Сеноїди отримали назву на честь транснептунового об'єкта, який є кандидатом на звання карликової планети під назвою Седна. Це був перший сідноїд, виявлений у 2003 році, але відтоді астрономи знайшли ще два таких самих небесних тіла. 2023 KQ14 тепер є четвертим відомим ученим сеноїдом.

2023 KQ14 або Амоніт на фотографії телескопа Subaru Фото: space.com

Погана новина для Дев'ятої планети

Дослідження показало, що новий світ у Сонячній системі має орбіту, яка відрізняється від орбіт інших сідноїдів. Хоча вона, як показало моделювання, залишається стабільною протягом 4,5 млрд років, тобто з моменту народження Сонячної системи. Астрономи з'ясували, що орбіти всіх чотирьох відомих сідноїдів колись були дуже схожі приблизно 4,2 млрд років тому. Це ставить під сумнів існування ймовірної Дев'ятої планети на краю Сонячної системи.

Нове відкриття ставить під сумнів існування ймовірної Дев'ятої планети на краю Сонячної системи Фото: ScienceAlert

Сеноїди вважаються одним із доказів того, що далеко за Нептуном розташована ще одна масивна планета. Річ у тім, що орбіту сеноїдів не можна пояснити гравітаційним впливом відомих планет Сонячної системи. Це означає, що на них впливає гіпотетична Дев'ята планета.

Але астрономи вважають, що розбіжність орбіти 2023 KQ14 з орбітами інших сідноїдів свідчить про те, що, можливо, ніякої Дев'ятої планети не існує. Принаймні астрономи кажуть, що нове відкриття значно знижує ймовірність її існування. Дослідження припускає, що, можливо, в далекому минулому вона оберталася навколо Сонця, але потім була викинута з Сонячної системи. Таким чином можна пояснити незвичайні орбіти сеноїдів. Якщо ще одна масивна планета існувала, то неясно, що саме змусило її покинути околиці Сонця.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що на супутнику Сатурна під назвою Титан, є необхідні умови для появи позаземного життя.

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