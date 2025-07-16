Потужне виверження плазми створило на Сонці "вогняний каньйон" завдовжки 400 000 кілометрів (відео)

Появу нового величезного протуберанця на Сонці зафіксував космічний апарат NASA. Разом із цією структурою в космос полетів корональний викид маси.

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15 липня на Сонці з'явилася величезна, схожа на нитку структура, що складається з плазми, відома як протуберанець. Це виверження плазми, хоча й ненадовго, кардинально змінило частину поверхні нашої зірки і спричинило появу коронального викиду маси, який полетів у космос. Масштабне виверження на Сонці зафіксував космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory, пише Space.

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Протуберанцями називають тонкі, відносно холодні, схожі на нитки структури, що складаються з плазми. Періодично вони підносяться над поверхнею нашої зірки, підтримувані лініями магнітного поля. Часто такі виверження пов'язані з корональними викидами маси, тобто потоками плазми, які вириваються із Сонця і летять у космос.

Новий протуберанець був настільки потужним явищем, що він прорізав на Сонці "вогняний каньйон" із гарячішої плазми довжиною приблизно 400 000 кілометрів. Це приблизно дорівнює відстані від Землі до Місяця.

Новий протуберанець був настільки потужним явищем, що він прорізав на Сонці "вогняний каньйон" із гарячішої плазми довжиною приблизно 400 000 кілометрів Фото: solar-system

Вибухову подію зафіксував космічний апарат Solar Dynamics Observatory. На відео видно, як нитка плазми розпадається, утворюючи дуги і каскади з сонячного матеріалу в атмосфері Сонця. Як показують дані, після руйнування протуберанця з'явився "вогненний каньйон" з високими стінами заввишки не менше 20 000 км.

Такі розломи утворюються, коли лінії магнітного поля Сонця різко розриваються і перебудовуються після появи протуберанця, залишаючи по собі розпечену траншею з плазми, яка слідує зміні форми магнітного поля.

Коли протуберанці стають нестабільними, може відбуватися різкий викид плазми в космос, відомий як корональний викид маси. Ці потоки сонячної плазми і магнітних полів можуть спровокувати появу геомагнітної бурі на Землі. За словами вчених, зображення з космічних апаратів SOHO і GOES-19 показують, що, хоча і стався корональний викид маси, ця плазма не спрямована в бік Землі.

Корональний викид маси на Сонці. Зображення GOES-19 Фото: solar-system Корональний викид маси на Сонці. Зображення SOHO Фото: solar-system

Як уже писав Фокус, вирішено 400-річну загадку Сонця. Вчені змогли пояснити, чому сонячні плями залишаються в стабільному стані тривалий час.

Також Фокус писав про те, що удар блискавки мало не вбив екіпаж NASA, який летів на Місяць. Астронавти місії "Аполлон-12" пережили одразу два удари блискавки по космічному кораблю, який повинен був доставити їх на Місяць. У NASA вважали, що наслідки ударів блискавки можуть призвести до загибелі астронавтів, коли вони повертатимуться на Землю. Але місячні мандрівники нічого про це не знали.