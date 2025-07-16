Удар блискавки ледь не вбив екіпаж NASA, що летів на Місяць: астронавти не знали, де вони перебувають (фото)

Астронавти місії "Аполлон-12" пережили одразу два удари блискавки по космічному кораблю, який мав доставити їх на Місяць. У NASA вважали, що наслідки ударів блискавки можуть призвести до загибелі астронавтів, коли вони повертатимуться на Землю. Але місячні мандрівники нічого про це не знали.

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Несподівана подія, що сталася 1969 року, могла затьмарити успішну другу висадку астронавтів NASA на Місяць. Під час запуску місії "Аполлон-12" у космічний корабель з екіпажем, який перебував нагорі ракети-носія "Сатурн-5", через 36 секунд після старту вдарила блискавка. Потім ще через деякий час стався другий удар. Попри це астронавти успішно завершили свою місію, висадилися на Місяці та повернулися на Землю, пише IFLScience.

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Екіпаж місії "Аполлон-12" складався з астронавтів Чарльза Конрада, Річарда Гордона і Алана Біна. Мета місії полягала в тому, щоб люди вдруге висадилися на Місяці. При цьому місце посадки в Океані Бур на Місяці було обрано не випадково. Місячний модуль з астронавтами мав приземлитися в тому місці, де 1967 року здійснив посадку роботизований модуль "Сервейєр-3". Астронавти мали зібрати деякі деталі модуля і повернути їх на Землю. Саме цей план призвів до необхідності встановити конкретну дату запуску для другої спроби посадки на Місяць.

Старт ракети "Сатурн-5" з місією "Аполлон-12" Фото: solar-system

Погода на мисі Канаверал 14 листопада 1969 року була не дуже гарною. Небо було повністю затягнуте хмарами, йшов дощ, а у високих шарах атмосфери дув дуже сильний вітер. Це був не найвдаліший день для польоту на Місяць, але інакше, щоб потрапити до місця посадки модуля "Сервейєр-3", довелося б переносити дату запуску на місяць.

Ракета-носій "Сатурн-5" успішно стартувала з космічним кораблем на борту, який складався з командного і місячного модуля, де перебували троє астронавтів. Усе йшло за планом, але через 36 секунд після запуску в ракету вдарила блискавка. Ймовірно, блискавка була викликана статичним розрядом, викликаним тим, що ракета перебувала в таких складних погодних умовах. Під час підйому ракети дув вітер зі швидкістю 280 км/год і це був найсильніший вітер під час запусків місій "Аполлон".

Алан Бін виходить із місячного модуля на Місяці Фото: solar-system

Унаслідок влучання блискавки на космічному кораблі виникла аварійна ситуація. Як пізніше згадував Конрад, "усе було нормально, а потім усе стало дуже цікаво". Удар блискавки вивів з ладу паливні елементи космічного корабля, і він живився виключно від акумуляторів. Така установка не могла забезпечити достатню кількість енергії для нормальної роботи системи. Але ще одна проблема чекала на астронавтів попереду.

Через 52 секунди після старту в космічний корабель вдарила друга блискавка. Унаслідок цього вийшла з ладу система управління висотою і прискоренням. Астронавти не знали, де вони перебувають і куди летять.

Чарльз Конрад поруч із модулем "Сервейєр-3". На задньому плані видно місячний модуль Фото: solar-system

У NASA не були готові до подвійного удару блискавки, але рекомендації інженера Центру управління польотами Джона Аарона фактично врятували місію. Аарон згадав, що під час випробувань втрата живлення призвела до збою в роботі систем космічного корабля і він знав, як це виправити. Алан Бін, дотримуючись рекомендацій інженера NASA, перемкнув усі системи на резервне живлення і перезапустив бортову електроніку.

Перемикання усунуло проблему, і команда з'ясувала, що ракета-носій не зазнала пошкоджень, а тому успішно вивела корабель на орбіту. Звідти астронавти вирушили на Місяць.

У NASA виникли побоювання, що блискавка могла пошкодити кріплення, що утримують парашути, необхідні для посадки корабля з астронавтами на Землю. Оскільки виправити це було неможливо, місія була продовжена, і астронавти нічого про це не знали.

Виявилося, що побоювання були марними. 19 листопада 1969 року астронавти NASA вдруге в історії висадилися на Місяці, виконали необхідні завдання і вийшли успішно на Землю 24 листопада.

Фокус уже писав про те, скільки астронавтів насправді побували на Місяці.

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