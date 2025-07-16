Удар молнии чуть не убил экипаж NASA, летящий на Луну: астронавты не знали, где они находятся (фото)

Астронавты миссии “Аполлон-12” пережили сразу два удара молнии по космическому кораблю, который должен был доставить их на Луну. В NASA считали, что последствия ударов молнии могут привести к гибели астронавтов, когда они будут возвращаться на Землю. Но лунные путешественники ничего об этом не знали.

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Неожиданное событие, произошедшее в 1969 году, могло омрачить успешную вторую высадку астронавтов NASA на Луну. Во время запуска миссии "Аполлон-12" в космический корабль с экипажем, который находился наверху ракеты-носителя "Сатурн-5" через 36 секунд после старта ударила молния. Затем еще через некоторое время произошел второй удар. Несмотря на это астронавты успешно завершили свою миссию, высадились на Луне и вернулись на Землю, пишет IFLScience.

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Экипаж миссии "Аполлон-12" состоял из астронавтов Чарльза Конрада, Ричарда Гордона и Алана Бина. Цель миссии состояла в том, чтобы люди во второй раз высадились на Луне. При это место посадки в Океане Бурь на Луне было выбрано не случайно. Лунный модуль с астронавтами должен был приземлиться в том месте, где в 1967 году совершил посадку роботизированный модуль "Сервейер-3". Астронавты должны были собрать некоторые детали модуля и вернуть их на Землю. Именно этот план привел к необходимости установить конкретную дату запуска для второй попытки посадки на Луну.

Старт ракеты "Сатурн-5" с миссией "Аполлоном-12" Фото: NASA

Погода на мысе Канаверал 14 ноября 1969 года была не очень хорошей. Небо было полностью затянуто облаками, шел дождь, а в высоких слоях атмосферы дул очень сильный ветер. Это был не самый удачный день для полета на Луну, но иначе, чтобы попасть к месту посадки модуля "Сервейер-3", пришлось бы переносить дату запуска на месяц.

Ракета-носитель "Сатурн-5" успешно стартовала с космическим кораблем на борту, состоящим из командного и лунного модуля, где находились трое астронавтов. Все шло по плану, но через 36 секунд после запуска в ракету ударила молния. Вероятно, молния была вызвана статическим разрядом, вызванным тем, что ракета находилась в таких сложных погодных условиях. Во время подъема ракеты дул ветер со скоростью 280 км/ч и это был самый сильный ветер во время запусков миссий "Аполлон".

Алан Бин выходит из лунного модуля на Луне Фото: NASA

В результате попадания молнии на космическом корабле возникла аварийная ситуация. Как позже вспоминал Конрад, "все было нормально, а потом все стало очень интересно". Удар молнии вывел из строя топливные элементы космического корабля, и он питался исключительно от аккумуляторов. Такая установка не могла обеспечить достаточное количество энергии для нормальной работы системы. Но еще одна проблема ждала астронавтов впереди.

Через 52 секунды после старта в космический корабль ударила вторая молния. В результате вышла из строя система управления высотой и ускорением. Астронавты не знали, где они находятся и куда летят.

Чарльз Конрад рядом с модулем "Сервейер-3". На заднем плане виден лунный модуль Фото: NASA

В NASA не были готовы к двойному удару молнии, но рекомендации инженера Центра управления полетами Джона Аарона фактически спасли миссию. Аарон вспомнил, что во время испытаний потеря питания привела к сбою в работе систем космического корабля и он знал, как это исправить. Алан Бин следуя рекомендациям инженера NASA переключил все системы на резервное питание и перезапустил бортовую электронику.

Переключение устранило проблему, и команда выяснила, что ракета-носитель не получила повреждений, а потому успешно выела корабль на орбиту. Оттуда астронавты отправились на Луну.

У NASA возникли опасения, что молния могла повредить крепления, удерживающие парашюты, необходимые для посадки корабля с астронавтами на Землю. Поскольку исправить это было невозможно, миссия была продолжена, и астронавты ничего об этом не знали.

Оказалось, что опасения были напрасными. 19 ноября 1969 года астронавты NASA во второй раз в истории высадились на Луне, выполнили необходимые задачи и вынулись успешно на Землю 24 ноября.

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