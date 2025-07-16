Каждые 14 минут из глубокого космоса приходит радиосигнал: чем он озадачил ученых

Ученые пытаются выяснить источник происхождения радиоизлучения из глубокого космоса, но даже самые вероятные из прежних теорий не объясняют поведение обнаруженного сигнала.

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Астрономы обнаружили радиосигналы, которые приходят на Землю каждые 14 минут. Хотя в последние годы было обнаружено несколько радиоисточников с аналогичными циклами, этот источник выделяется экстремальной поляризацией сигнала и тем, что он ускоряется. Новый радиосигнал, известный как долгопериодический радиотранзиент, получил название CHIME J1634+44. Но он не похож на все остальные сигналы из глубокого космоса того же класса. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

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Термин "долгопериодические радиотранзиенты" относится к новому классу периодических радиоизлучателей со сверхдлинными периодами вращения (от нескольких минут до нескольких часов) и сильными магнитными полями. Хотя ученые считают, что такие радиосигналы могут выпускать вращающиеся нейтронные звезды с чрезвычайно сильными магнитными полями, известные как магнетары, или же звезды белые карлики, их истинная природа до сих пор неясна.

На сегодняшний день астрономы обнаружили всего 10 долгопериодических радиотранзиентов. Двое из них, как считают ученые, выпускают белые карлики, которые находятся в двойной системе со звездами типа красный карлик. Но другие сигналы нельзя объяснить и это касается CHIME J1634+44.

Этот радиосигнал впервые обнаружили в октябре 2022 года, но тогда он включал в себя только одну вспышку радиоизлучения. За 3 года астрономы обнаружили 89 вспышек. Источник CHIME J1634+44 находится в нашей галактике и, в отличие от большинства предыдущих долгопериодических радиотранзиентов, он не находится в густонаселенной части Млечного Пути. Но единственный кандидат, который, похоже, совпадает по местоположению с радиосигналом, не считается перспективным источником.

Возможным источником странного радиосигнала является нейтронная звезда Фото: ESA

В большинстве случаев радиосигналы приходили с периодичностью 70 минут, но иногда между ними проходит всего 14 минут. Хотя ученые не до конца понимают причину радиоизлучения и даже не знают, какая звезда за него отвечает, предполагается, что источник радиосигнала находится в двойной системе. Она скорее всего состоит из обычной звезды и белого карлика или же нейтронной звезды типа пульсар.

Ученых удивило то, что CHIME J1634+44 почти на 100% круговую поляризацию и ускоряется. Свет приобретает круговую поляризацию при излучении в мощном магнитном поле, но обычно это касается лишь части регистрируемых фотонов. Близкую к 100% поляризацию трудно объяснить.

Еще более странным является то, что время между радиоимпульсами, по-видимому, немного сокращается, что указывает на ускорение источника сигнала.

Авторы исследования предполагают, что вещество из звезды-компаньона может падать на белый карлик или нейтронную звезду, которые являются наиболее вероятным источником излучения. В результате происходит выброс странного радиоизлучения.

Как уже писал Фокус, на Титане формируются предшественники жизни и доказать это сможет ядерный вертолет. Ученые считают, что на крупнейшем спутнике Сатурна существуют необходимые условия для зарождения внеземной жизни. Исследование показывает, что на Титане есть все необходимые компоненты для формирования предшественников клеток живых организмов.