Кожні 14 хвилин із глибокого космосу приходить радіосигнал: чим він спантеличив учених

Вчені намагаються з'ясувати джерело походження радіовипромінювання з глибокого космосу, але навіть найімовірніші з колишніх теорій не пояснюють поведінку виявленого сигналу.

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Астрономи виявили радіосигнали, які приходять на Землю кожні 14 хвилин. Хоча останніми роками було виявлено кілька радіоджерел з аналогічними циклами, це джерело виділяється екстремальною поляризацією сигналу і тим, що він прискорюється. Новий радіосигнал, відомий як довгоперіодичний радіотранзієнт, отримав назву CHIME J1634+44. Але він не схожий на всі інші сигнали з глибокого космосу того ж класу. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

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Термін "довгоперіодичні радіотранзієнти" відноситься до нового класу періодичних радіовипромінювачів з наддовгими періодами обертання (від кількох хвилин до кількох годин) і сильними магнітними полями. Хоча вчені вважають, що такі радіосигнали можуть випускати обертові нейтронні зірки з надзвичайно сильними магнітними полями, відомі як магнетари, або ж зірки білі карлики, їхня справжня природа досі незрозуміла.

На сьогоднішній день астрономи виявили всього 10 довгоперіодичних радіотранзієнтів. Двоє з них, як вважають вчені, випускають білі карлики, які перебувають у подвійній системі із зірками типу червоний карлик. Але інші сигнали не можна пояснити і це стосується CHIME J1634+44.

Цей радіосигнал уперше виявили в жовтні 2022 року, але тоді він містив у собі тільки один спалах радіовипромінювання. За 3 роки астрономи виявили 89 спалахів. Джерело CHIME J1634+44 розташоване в нашій галактиці і, на відміну від більшості попередніх довгоперіодичних радіотранзієнтів, воно не розташоване в густонаселеній частині Чумацького Шляху. Але єдиний кандидат, який, схоже, збігається за місцем розташування з радіосигналом, не вважається перспективним джерелом.

Можливим джерелом дивного радіосигналу є нейтронна зірка Фото: ESA

У більшості випадків радіосигнали приходили з періодичністю 70 хвилин, але іноді між ними проходить лише 14 хвилин. Хоча вчені не до кінця розуміють причину радіовипромінювання і навіть не знають, яка зірка за нього відповідає, припускають, що джерело радіосигналу перебуває в подвійній системі. Вона найімовірніше складається зі звичайної зірки та білого карлика або ж нейтронної зірки типу пульсар.

Вчених здивувало те, що CHIME J1634+44 має майже на 100% кругову поляризацію і прискорюється. Світло набуває кругової поляризації при випромінюванні в потужному магнітному полі, але зазвичай це стосується лише частини реєстрованих фотонів. Близьку до 100% поляризацію важко пояснити.

Ще більш дивним є те, що час між радіоімпульсами, мабуть, трохи скорочується, що вказує на прискорення джерела сигналу.

Автори дослідження припускають, що речовина із зірки-компаньйона може падати на білий карлик або нейтронну зірку, які є найімовірнішим джерелом випромінювання. У результаті відбувається викид дивного радіовипромінювання.

Як уже писав Фокус, на Титані формуються попередники життя і довести це зможе ядерний вертоліт. Вчені вважають, що на найбільшому супутнику Сатурна існують необхідні умови для зародження позаземного життя. Дослідження показує, що на Титані є всі необхідні компоненти для формування попередників клітин живих організмів.