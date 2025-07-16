Мощное извержение плазмы создало на Солнце "огненный каньон" длиной 400 000 километров (видео)

Появление нового огромного протуберанца на Солнце зафиксировал космический аппарат NASA. Вместе с этой структурой в космос улетел корональный выброс массы.

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15 июля на Солнце появилась огромная, похожая на нить структура, состоящая из плазмы, известная как протуберанец. Это извержение плазмы, хотя и ненадолго, кардинально изменило часть поверхности нашей звезды и вызвало появление коронального выброса массы, который улетел в космос. Масштабное извержение на Солнце запечатлел космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory, пишет Space.

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Протуберанцами называют тонкие, относительно холодные, похожие на нити структуры, состоящие из плазмы. Периодически они возвышаются над поверхностью нашей звезды, поддерживаемые линиями магнитного поля. Часто такие извержения связаны с корональными выбросами массы, то ест потоками плазмы, которые вырываются из Солнца и летят в космос.

Новый протуберанец был настолько мощным явлением, что он прорезал на Солнце "огненный каньон" из более горячей плазмы длиной примерно 400 000 километров. Это примерно равно расстоянию от Земли до Луны.

Новый протуберанец был настолько мощным явлением, что он прорезал на Солнце "огненный каньон" из более горячей плазмы длиной примерно 400 000 километров Фото: NASA

Взрывное событие запечатлел космический аппарат Solar Dynamics Observatory. На видео видно, как нить плазмы распадается, образуя дуги и каскады из солнечного материала в атмосфере Солнца. Как показывают данные после разрушения протуберанца появился "огненный каньон" с возвышающимися стенами высотой не менее 20 000 км.

Такие разломы образуются, когда линии магнитного поля Солнца резко разрываются и перестраиваются после появления протуберанца, оставляя после себя раскаленную траншею из плазмы, которая следует изменению формы магнитного поля.

Когда протуберанцы становятся нестабильными, может происходить резкий выброс плазмы в космос, известный как корональный выброс массы. Эти потоки солнечной плазмы и магнитных полей могут спровоцировать появление геомагнитной бури на Земле. По словам ученых, изображения с космических аппаратов SOHO и GOES-19, показывают, что, хотя и произошел корональный выброс массы, эта плазма не направлена в сторону Земли.

Корональный выброс массы на Солнце. Изображение GOES-19 Фото: NASA Корональный выброс массы на Солнце. Изображение SOHO Фото: NASA

Как уже писал Фокус, решена 400-летняя загадка Солнца. Ученые смогли объяснить, почему солнечные пятна остаются в стабильном состоянии длительное время.

Также Фокус писал о том, что удар молнии чуть не убил экипаж NASA, летящий на Луну. Астронавты миссии "Аполлон-12" пережили сразу два удара молнии по космическому кораблю, который должен был доставить их на Луну. В NASA считали, что последствия ударов молнии могут привести к гибели астронавтов, когда они будут возвращаться на Землю. Но лунные путешественники ничего об этом не знали.