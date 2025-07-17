Плохая новость для Девятой планеты: на краю Солнечной системы обнаружен новый мир (фото)

Астрономы обнаружили далеко за орбитой Плутона новый объект, который ставит под сомнение существование еще одной планеты, вращающейся вокруг Солнца.

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Ученые с помощью телескопа Subaru обнаружили ранее неизвестное небесное тело, шириной 220-380 км, получившее название 2023 KQ14, а также прозвище Аммонит. Это прозвище астрономы дали объекту в честь вымерших морских животных, ведь он является по сути космическим ископаемым, существующим миллиарды лет. Очень странная орбита 2023 KQ14 указывает на то, что предполагаемая Девятая планета Солнечной системы может вообще не существовать. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

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Орбиты седноидов

Новый мир в Солнечной системе: что о нем известно?

Сейчас последней планетой Солнечной системы является Нептун, но еще почти 20 лет назад такой планетой считался Плутон. Сейчас это карликовая планета, расположенная на расстоянии в среднем 40 астрономических единиц от нас. Одна астрономическая единица – это 150 млн км. Оказалось, что на намного дальше за Плутоном скрывался неизвестный ранее объект, получивший название 2023 KQ14.

Это небесное тело, по оценкам ученых имеет шириной 220-380 км, а также очень необычную и сильно вытянутую орбиту. Дальше всего от Солнца Аммонит находится на расстоянии примерно 250 астрономические единицы, а ближе всего к Солнцу – на расстоянии 71 астрономическая единица.

Астрономы классифицировали новое небесное тело, как седноид. Это объекты за орбитой Нептуна, которые имеют очень вытянутые орбиты. В отличие от других объектов, которые вращаются вокруг Солнца за Нептуном, седноиды не подвержены влиянию гравитации этой гигантской планеты. Седноиды получили название в честь транснептунового объекта, который является кандидатом на звание карликовой планеты под названием Седна. Это был первый седноид, обнаруженный в 2003 году, но с тех пор астрономы нашли еще два таких же небесных тела. 2023 KQ14 теперь явлется четвертым известным ученым седноидом.

2023 KQ14 или Аммонит на фотографии телескопа Subaru Фото: space.com

Плохая новость для Девятой планеты

Исследование показало, что новый мир в Солнечной системе имеет орбиту, которая отличается от орбит других седноидов. Хотя она, как показало моделирование, остается стабильной в течение 4,5 млрд лет, то есть с момента рождения Солнечной системы. Астрономы выяснили, что орбиты всех четырех известных седноидов когда-то были очень похожи примерно 4,2 млрд лет назад. Это ставит под сомнение существование предполагаемой Девятой планеты на краю Солнечной системы.

Новое открытие ставит под сомнение существование предполагаемой Девятой планеты на краю Солнечной системы Фото: ScienceAlert

Седноиды считаются одним из доказательств того, что далеко за Нептуном находится еще одна массивная планета. Дело в том, что орбиту седноидов нельзя объяснить гравитационным влиянием известных планет Солнечной системы. Это значит, что на них оказывает влияние гипотетическая Девятая планета.

Но астрономы считают, что несовпадение орбиты 2023 KQ14 с орбитами других седноидов говорит о том, что, возможно, никакой Девятой планеты не существует. Пока крайней мере астрономы говорят, что новое открытие значительно снижает вероятность ее существования. Исследование предполагает, что, возможно, в далеком прошлом она вращалась вокруг Солнца, но затем была выброшена из Солнечной системы. Таким образом можно объяснить необычные орбиты седноидов. Если еще одна массивная планета существовала, то неясно, что именно заставило ее покинуть окрестности Солнца.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что на спутнике Сатурна под названием Титан, есть необходимые условия для появления внеземной жизни.

Также Фокус писал о том, что мощное извержение плазмы создало на Солнце "огненный каньон" длиной 400 000 километров.