Вплив космосу на здоров'я людини: у вчених нарешті є хороші новини

Згідно з новим дослідженням, в астронавтів спостерігається хороший стан серцево-судинної системи після тривалого перебування на орбіті.

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Життя в умовах мікрогравітації змінює організм людини, і зазвичай у гірший бік. Знижується щільність кісток, атрофуються м'язи і псується зір. Це лише деякі з побічних ефектів тривалого перебування в космосі. Але нове дослідження, опубліковане в Journal of Applied Physiology, показало, що є і хороші новини для астронавтів. Тривале перебування на орбіті на борту Міжнародної космічної станції (МКС) не становить жодної небезпеки для їхніх артерій, пише Space.

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У дослідженні взяли участь 13 астронавтів NASA віком від 30 до 50 років, які провели на борту МКС від чотирьох місяців до року. Їм робили ультразвукові знімки сонних і плечових артерій до, під час і одразу після польоту в космос, а також через рік, три і п'ять років після нього. Дослідження показало, що артерії астронавтів перебувають у відмінному стані.

За словами вчених, тривале перебування в космосі не призвело до потовщення стінки сонної артерії, підвищення жорсткості загальної сонної артерії або появи ознак серцево-судинних захворювань. Дослідження засвідчило, що будь-який ризик появи серцево-судинних захворювань, ймовірно, був зумовлений природним старінням організму, а не космічним польотом.

Водночас учені виявили в зразках крові та сечі астронавтів окислювальний стрес і запалення. Це ознаки, які говорять про проблеми із серцево-судинною системою. Але ці ознаки зникли протягом тижня після повернення астронавтів на Землю. За словами вчених, серцево-судинна система людини досить добре справляється з умовами мікрогравітації протягом тривалого періоду часу.

І всі вчені кажуть, що потрібно провести ще багато досліджень впливу космосу на здоров'я людини, з огляду на те, що за кілька років астронавти NASA мають повернутися на Місяць, і триває підготовка до висадки на Марс.

Дослідники кажуть, що потрібно провести більше спостережень за станом серцево-судинної системи із залученням більшої кількості астронавтів. Це дасть можливість більш реально оцінити ризик розвитку серцево-судинних захворювань в астронавтів, які перебуватимуть далеко за межами навколоземної орбіти, де їхній організм зазнаватиме впливу небезпечної космічної радіації.

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