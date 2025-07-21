Політ у космос сильно змінює очі людини: що з'ясували вчені з NASA

Дослідження показує, що тривале перебування астронавтів на борту Міжнародної космічної станції призводить до зміни зору. Проблеми із зором зачіпають 70% астронавтів під час тривалих місій у космос.

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Коли астронавти повертаються з Міжнародної космічної станції, багато хто з них помічає несподіваний побічний ефект польоту в космос: їхній зір погіршується. Це явище, що зачіпає близько 70% астронавтів під час тривалих місій, спонукало вчених з NASA працювати над розумінням того, чому невагомість впливає на зір людини. Результати дослідження представлені на сайті NASA.

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Після повернення з орбіти багато астронавтів почали помічати значне погіршення свого зору. Якщо до польоту вони добре бачили звичайні тексти, то після тривалого перебування в космосі зір став розмитим. При цьому проблеми виникають не лише з читанням текстів, а й з тим, що астронавти просто не можуть добре бачити навколишнє середовище. І ця проблема із зором може зберігатися дуже довго після повернення з космосу.

Це захворювання тепер відоме як нейроокулярний синдром, пов'язаний із космічним польотом (SANS), і воно стало однією з найсерйозніших проблем зі здоров'ям космічних мандрівників. На відміну від заколисування або м'язової слабкості, які швидко минають на Землі, зміни зору можуть бути незворотними.

Очевидно, причиною є мікрогравітація. На Землі гравітація постійно притягує рідини вниз по нашому тілу. У космосі ці рідини перерозподіляються, викликаючи набряклість обличчя і підвищення внутрішньочерепного тиску. Цей підвищений тиск може сплюснути задню стінку очного яблука і спричинити набряк зорового нерва.

Після повернення з орбіти багато астронавтів почали помічати значне погіршення свого зору Фото: Forbes

Результати дослідження мають серйозне значення для місій на Марс, які можуть тривати 2-3 роки. Майкл Робертс, керівник дослідження з NASA, каже, що необхідно зрозуміти, стабілізуються зміни зору чи продовжують погіршуватися з часом. Астронавт із поганим зором може поставити під загрозу всю місію на Марс.

Робертс і його команда розробляють кілька способів боротьби з порушенням зору в астронавтів, включно зі спеціальними контактними лінзами, препаратами для зниження внутрішньочерепного тиску і протоколами вправ, які можуть допомогти підтримувати нормальний кровообіг. Вчені також тестують пристрій під назвою "Камера внутрішньочерепного тиску для людей з порушеннями зору", який може імітувати земний тиск для очей у космосі.

Хоча це дослідження викликає занепокоєння, воно також приносить користь усім жителям Землі. Вчені отримують нові знання про те, як тиск впливає на зір, що потенційно може допомогти в лікуванні таких захворювань, як глаукома і внутрішньочерепна гіпертензія.

Розуміння того, як організм людини адаптується до космосу, залишається критично важливим, адже люди мають намір створити колонії на Місяці та Марсі й освоїти далекіші частини Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, тривале перебування в космосі може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям у людини. Автори іншого дослідження з'ясували, що люди в умовах космосу можуть залишитися без зубів.

Також Фокус писав про те, що мрія алхіміків збулася, адже фізики змогли перетворити інші метали на золото. У Середні віки алхіміки намагалися створити золото з інших металів, але у них нічого не вийшло. Експерименти сучасних фізиків показують, що це можливо.