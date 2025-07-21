Полет в космос сильно меняет глаза человека: что выяснили ученые из NASA

Исследование показывает, что длительное пребывание астронавтов на борту Международной космической станции приводит к изменению зрения. Проблемы со зрением затрагивают 70% астронавтов во время длительных миссий в космос.

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Когда астронавты возвращаются с Международной космической станции, многие из них замечают неожиданный побочный эффект полета в космос: их зрение ухудшается. Это явление, затрагивающее около 70% астронавтов во время длительных миссий, побудило ученых из NASA работать над пониманием того, почему невесомость влияет на зрение человека. Результаты исследования представлены на сайте NASA.

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После возвращения с орбиты многие астронавты начали замечать значительное ухудшение своего зрения. Если до полета они хорошо видели обычные тексты, то после длительного пребывания космосе зрение стало размытым. При этом проблемы возникают не только с чтением текстов, но и с тем, что астронавты просто не могут хорошо видеть окружающую среду. И эта проблема со с зрением может сохранятся очень долго после возвращения из космоса.

Это заболевание теперь известно как нейроокулярный синдром, связанный с космическим полетом (SANS), и оно стало одной из самых серьезных проблем со здоровьем космических путешественников. В отличие от укачивания или мышечной слабости, которые быстро проходят на Земле, изменения зрения могут быть необратимыми.

По всей видимости, причиной является микрогравитация. На Земле гравитация постоянно притягивает жидкости вниз по нашему телу. В космосе эти жидкости перераспределяются, вызывая отечность лица и повышение внутричерепного давления. Это повышенное давление может сплющить заднюю стенку глазного яблока и вызвать отек зрительного нерва.

После возвращения с орбиты многие астронавты начали замечать значительное ухудшение своего зрения Фото: Forbes

Результаты исследования имеют серьезное значение для миссий на Марс, которые могут продлиться 2–3 года. Майкл Робертс, руководитель исследования из NASA, говорит, что необходимо понять, стабилизируются ли изменения зрения или продолжают ухудшаться со временем. Астронавт с плохим зрением может поставить под угрозу всю миссию на Марс.

Робертс и его команда разрабатывают несколько способов борьбы с нарушением зрения у астронавтов, включая специальные контактные линзы, препараты для снижения внутричерепного давления и протоколы упражнений, которые могут помочь поддерживать нормальное кровообращение. Ученые также тестируют устройство под названием "Камера внутричерепного давления для людей с нарушениями зрения", которое может имитировать земное давление для глаз в космосе.

Хотя это исследование вызывает беспокойство, оно также приносит пользу всем жителям Земли. Ученые получают новые знания о том, как давление влияет на зрение, что потенциально может помочь в лечении таких заболеваний, как глаукома и внутричерепная гипертензия.

Понимание того, как организм человека адаптируется к космосу, остается критически важным, ведь люди намерены создать колонии на Луне и Марсе и освоить более далекие части Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, длительное пребывание в космосе может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у человека. Авторы другого исследования выяснили, что люди в условиях космоса могут остаться без зубов.

Также Фокус писал о том, что мечта алхимиков сбылась, ведь физики смогли превратить другие металлы в золото. В Средние века алхимики пытались создать золото из других металлов, но у них ничего не получилось. Эксперименты современных физиков показывают, что это возможно.