Мечта алхимиков сбылась: как физики смогли превратить другие металлы в золото

В Средние века алхимики пытались создать золото из других металлов, но у них ничего не получилось. Эксперименты современных физиков показывают, что это возможно.

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Алхимики в Средние века пытались получить богатство с помощью превращения других металлов в чистое золото. Несколько столетий это считалось лишь мечтой алхимиков. Но современные физики доказали, что другие металлы можно превратить в золото, но это точно не даст возможности стать богатым, пишет Live Science.

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Золото и философский камень

Умберто Веронези, археолог Лиссабонского университета NOVA в Португалии, говорит, что средневековые алхимики верили в то, что они могут создать некий философский камень, способный помочь превратить другие металлы в золото. Считалось, что металлы содержат смесь основных компонентов: ртути, серы и соли. Поэтому, если перестраивать эти компоненты и удалить примеси, то можно получить чистое золото. Таким образом можно стать богатым человеком, предполагали алхимики. И не было сомнений в том, что это возможно, хотя никаких успехов в этом плане достигнуто не было.

В XVII и XVIII веках идеи алхимиков были полностью дискредитированы учеными и все же в XX веке мечта алхимиков сбылась.

Сейчас известно, что идентичность химического элемента определяется числом протонов в его ядре. Атом золота содержит 79 протонов, а атом свинца – 82 протона. Александр Калвейт, физик, работающий на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН, говорит, что удалить протон или нейтрон из ядра атома очень сложно. И все же при наличии достаточной энергии это возможно. То есть, если удалить из ядра атома свинца 3 протона, то мы получим ядро атома золота.

Мечта алхимиков сбылась: другие металлы можно превратить в золото

Впервые физики смогли превратить другой металл в золото в 1941 году, когда ученые из Гарвардского университета (США) использовали ускоритель частиц для бомбардировки ядер атомов лития и дейтерия атомами ртути, которая имеет в ядре на один протон больше, чем золото. Высокая энергия позволила выбить протоны и нейтроны из ядер ртути, что привело к созданию изотопов золота, которые очень быстро распались из-за нестабильности их ядер.

В 1980 году подобный эксперимент удалось повторить физикам в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, Калифорния, США. Ученые бомбардировали атомы висмута атомами углерода и неона в ускорителе частиц с почти скоростью света. В итоге физики получили несколько тысяч атомов золота.

Сейчас физики, работающие на ускорителях частиц по всему миру, продолжают сообщать о получении золота в качестве побочного продукта своих экспериментов. Например, исследовательская группа под руководством Калвейта, проводила эксперименты на Большом адронном коллайдере путем столкновения атомов свинца на скоростях, близких к скорости света. Лобовые столкновения настолько сильные, что протоны и нейтроны полностью разрушаются. Но когда частицы находятся очень близко, но не соприкасаются, создается мощное электромагнитное поле, которое выбивает протоны из ядер атомов свинца. В результате за три года экспериментов физики получили примерно 29 триллионных долей грамма золота.

Превращение других металлов в золото — это совсем не прибыльный бизнес

Несмотря на то, что мечта алхимиков сбылась, физики вряд ли когда-либо смогут стать богатыми, если будут синтезировать золото в ускорителе частиц. Стоимость эксплуатации Большого адронного коллайдера астрономическая по сравнению со стоимостью добытого золота. Кстати, во время эксперимента в 1980 году, его стоимость была примерно в триллион раз больше стоимости полученного золота.

По словам Калвейта, другие металлы можно превращать в золото, но это точно не станет прибыльным бизнесом.

Как уже писал Фокус, в том, как на самом деле создается золото и серебро в космосе поможет разобраться новый космический телескоп NASA. У ученых есть теории, но их нужно подтвердить.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые обнаружили пропавший литий на Меркурии. Результаты исследования бросают вызов традиционным представлениям о составе Меркурия.