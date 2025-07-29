Що станеться, якщо дитина народиться в космосі: вчені виявили потенційні загрози

Дослідження показує, що насправді може включати в себе космічна вагітність і пологи в космосі.

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З огляду на те, що космічні агентства планують польоти людей не лише на Місяць, а й на Марс, дослідники починають приділяти більше уваги тому, що станеться з людиною під час тривалого польоту в космосі. Зокрема, нове дослідження розглядає процес вагітності та пологів під час подорожі на Марс і назад. Цього часу достатньо, щоб завагітніти і навіть народити дитину. Але чи можна зачати і виносити дитину в космосі? І що станеться з дитиною, народженою не на Землі? Про це пише ScienceAlert.

Проблема з гравітацією

Більшість із нас рідко замислюється про ризики, з якими ми зіткнулися до нашого народження. Наприклад, приблизно дві третини людських ембріонів не доживають до народження. Більшість смертей відбувається в перші кілька тижнів після запліднення і часто жінки ще навіть не встигають дізнатися про свою вагітність. Ці ранні смерті зазвичай відбуваються, коли ембріон або не розвивається належним чином, або не може успішно імплантуватися в стінку матки, кажуть учені.

Мікрогравітація, стан, який відчуває людина під час польоту в космосі, може зробити зачаття дитини фізично складнішим процесом. Але вона не повинна перешкодити збереженню вагітності після імплантації ембріона.

Але пологи і догляд за немовлям в умовах невагомості будуть являти собою складний процес. На Землі гравітація допомагає народити дитину і нормально доглядати за нею. Водночас плід, що розвивається, вже росте в умовах, подібних до мікрогравітації.

Небезпечні космічні промені

У космосі, де немає захисту магнітного поля Землі, існує загроза для людини у вигляді космічних променів. Це високоенергетичні частинки, які летять у космосі майже зі швидкістю світла. Це атоми, які втратили всі свої електрони, де лишилося лише ядро з протонів і нейтронів. Зіткнення цих ядер з людським тілом може спричинити серйозні пошкодження клітин.

Іноді космічні промені можуть пройти наскрізь і нічого не пошкодити. Але якщо ці частинки потрапляють у ДНК, то це може спричинити мутації, що підвищують ризик розвитку раку.

Навіть якщо клітини не будуть сильно пошкоджені, то космічна радіація може спровокувати запальні процеси. У результаті може бути порушена робота органів у тілі людини.

У перші кілька тижнів вагітності ембріональні клітини швидко діляться, рухаються і формують ранні тканини та структури. Для продовження розвитку ембріон повинен залишатися життєздатним протягом усього цього процесу. Перший місяць після запліднення — це найбільш вразливий період.

Одноразове потрапляння космічного променя на цій стадії може бути смертельним для ембріона.

Як тільки система кровообігу, що з'єднує матір і плід, повністю сформується до кінця першого триместру, плід і матка швидко ростуть. Космічні промені тепер з більшою ймовірністю можуть потрапити в м'язову тканину матки, що може потенційно викликати передчасні пологи.

Чи можна народити дитину в космосі?

Дитина, народжена в космосі, продовжуватиме рости в умовах мікрогравітації, що може порушити її рефлекси і координацію. Це інстинкти, які допомагають дитині навчитися піднімати голову, сидіти, повзати і, зрештою, ходити. Але всі ці рухи засновані на силі гравітації. В умовах мікрогравітації дитина може розвиватися інакше.

Мозок дитини продовжує рости після народження, і тривалий вплив космічних променів може призвести до незворотних ушкоджень, які потенційно можуть вплинути на когнітивні функції, пам'ять, поведінку і здоров'я.

Учені кажуть, що теоретично дитина може народитися в космосі. Але поки немає способу захистити ембріони від радіації, запобігти передчасним пологам і забезпечити безпечний розвиток дітей в умовах мікрогравітації, космічна вагітність залишається дуже ризикованою.

Як уже писав Фокус, космічний апарат NASA зробив знімки затемнення Місяця і Землі в один і той самий день. Апарат Solar Dynamics Observatory спостерігав, як Місяць проходив між зондом NASA і Сонцем, і коли Земля пройшла між космічним апаратом і нашою зіркою.