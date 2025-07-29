Космічний апарат NASA зробив знімки затемнення Місяця і Землі в один і той самий день (фото)

Апарат Solar Dynamics Observatory спостерігав, як Місяць проходив між зондом NASA і Сонцем, і коли Земля пройшла між космічним апаратом і нашою зіркою.

Related video

25 липня космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory спостерігав незвичайне явище: проходження Місяця і затемнення Землі в один і той самий день, але в різний час, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Solar Dynamics Observatory вивчає активність Сонця, включно з сонячним вітром, сонячними спалахами і змінами магнітного поля нашої зірки. Ці дані допомагають ученим прогнозувати сонячну активність, яка може вплинути на Землю. Космічний апарат було запущено в лютому 2010 року, і він спостерігає за Сонцем із травня того ж року.

Щоб постійно стежити за Сонцем, Solar Dynamics Observatory перебуває на геосинхронній орбіті навколо Землі, тобто робить один оберт на добу навколо нашої планети. Площина орбіти зонда нахилена до осі обертання Землі таким чином, що планета не заважає спостереженням за Сонцем.

Але іноді Місяць закриває огляд зонда Solar Dynamics Observatory. Кілька разів на рік Місяць частково закриває собою Сонце з точки зору апарату NASA. 25 липня Місяць пройшов на тлі Сонця і закрив собою зірку на 62% і ця подія тривала протягом 50 хвилин.

25 липня космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory спостерігав незвичайне явище: проходження Місяця і затемнення Землі в один і той самий день Фото: solar-system

Земля також іноді проходить між Solar Dynamics Observatory і Сонцем. Приблизно двічі на рік Земля закриває Сонце на короткий період кожного дня. Такі періоди затемнень Землі тривають приблизно 3 тижні. Новий 31-й період затемнення Землі в історії Solar Dynamics Observatory розпочався 10 липня і триватиме до 7 серпня.

25 липня приблизно через 3 години після завершення проходження Місяця, Земля повністю закрила собою огляд Сонця для зонда NASA приблизно на півтори години.

Це не вперше, коли Земля і Місяць в один день закриває огляд Сонця для апарату NASA. Це відбувалося в 2015 і в 2016 роках.

Наступне часткове сонячне затемнення із Землі буде видно 21 вересня 2025 року. Наступне повне сонячне затемнення відбудеться 12 серпня 2026 року.

Як уже писав Фокус, 2 серпня 2027 року відбудеться найтриваліше сонячне затемнення в цьому столітті.

Також Фокус писав про те, що у зірки з найдивнішою фізикою виявлено "збій" у роботі й астрономи не можуть його пояснити. Вчені не розуміють, чому у пульсара відбуваються регулярні зміни швидкості обертання. Взагалі невідомо, що відбувається всередині таких незвичайних зірок.