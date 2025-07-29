У зірки з найдивнішою фізикою виявлено "збій" у роботі: астрономи не можуть пояснити

Учені не розуміють, чому в пульсара відбуваються регулярні зміни швидкості обертання. Взагалі невідомо, що відбувається всередині таких незвичайних зірок.

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Нейтронні зірки являють собою зірки з найдивнішою фізикою у Всесвіті. Різновидом цих зірок є пульсари з дуже високою швидкістю обертання навколо своєї осі. Астрономи провели аналіз даних спостережень за одним із відомих пульсарів, зібраних за 22 роки і виявили, що він має дивну поведінку. Його швидкість обертання різко змінювалася багато разів і це поки що неможливо пояснити. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Пульсари являють собою надщільні ядра давно померлих зірок, що вибухнули надновою, які швидко обертаються і випускають випромінювання з регулярними інтервалами. Фізика пульсарів є однією з найдивніших у космосі, адже речовина в них стиснута настільки сильно, що зірка перебуває на межі перетворення на чорну діру. Єдине, що запобігає перетворенню — це екзотичні квантові явища.

Типовий пульсар має діаметр усього в кілька кілометрів, його маса в кілька разів більша, ніж у Сонця. Таким чином пульсари є найщільнішими об'єктами у Всесвіті. Вони поступаються за щільністю лише чорним дірам.

Через надзвичайно високу щільність усередині пульсарів нейтрони і протони стикаються і утворюють гігантське атомне ядро. Хоча фізики вже досить добре розуміють, як поводиться речовина у верхніх шарах нейтронних зірок, що відбувається у них у ядрі залишається загадкою.

Пульсари являють собою надщільні ядра давно померлих зірок, які швидко обертаються і випускають випромінювання з регулярними інтервалами. Ілюстрація Фото: ESA

Через свою надзвичайно високу щільність пульсари обертаються з винятковою регулярністю. Вчені вивчили це пульсар PSR J0922+0638, період обертання якого становить 0,43063 секунди, і ця швидкість обертання зберігається протягом сотень тисяч років. Дослідники зібрали дані за 22 роки спостережень за пульсаром за допомогою радіотелескопів і виявилося, що в зірки було більше десятка різких змін швидкості обертання за цей час. Ці зміни відбувалися досить регулярно, повторюючись приблизно кожні 550 днів.

Астрономи виявили, що швидкість обертання PSR J0922+0638 повільно прискорювалася і сповільнювалася в циклі, що охоплює приблизно 500-600 днів. Астрономи поки не можуть пояснити те, що відбувається з пульсаром, але є деякі припущення.

Пульсари мають дуже сильні магнітні поля, які можуть накопичувати та вивільняти енергію. Тож, можливо, PSR J0922+0638 переживає щось схоже на магнітний цикл Сонця, коли активність нашої зірки збільшується і зменшується протягом 11 років.

Також можливо, що в ядрі пульсара міститься незвичайна надплинна рідина з фундаментальних частинок. Рухи цієї надплинної рідини можуть змінити швидкість обертання пульсара. Учені кажуть, що вони поки що не розуміють, чому у пульсарів виникають різкі зміни у швидкості обертання і що саме відбувається всередині цих нейтронних зірок.

Як уже писав Фокус, ці сім чудес Всесвіту можна побачити завжди в нічному небі. У нічному небі можна спостерігати величезну кількість дивовижних об'єктів, але деякі з них особливо цікаві. Їх можна порівняти з відомими чудесами Стародавнього світу, але в даному випадку це чудеса Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили чорну діру середньої маси, яка знаходиться на околиці далекої галактики. Це дуже рідкісний тип чорних дір, які можуть допомогти розкрити одну з головних таємниць еволюції цих надщільних об'єктів.