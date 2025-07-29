У звезды с самой странной физикой обнаружен "сбой" в работе: астрономы не могут объяснить

Ученые не понимают, почему у пульсара происходят регулярные изменения скорости вращения. Вообще неизвестно, что происходит внутри таких необычных звезд.

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Нейтронные звезды представляют собой звезды с самой странной физикой во Вселенной. Разновидностью этих звезд являются пульсары с очень высокой скоростью вращения вокруг своей оси. Астрономы провели анализ данных наблюдений за одним из известных пульсаров, собранных за 22 года и обнаружили, что он имеет странное поведение. Его скорость вращения резко менялась много раз и это пока невозможно объяснить. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Пульсары представляют собой сверхплотные ядра давно умерших звезд, взорвавшихся сверхновой, которые быстро вращаются и выпускают излучение с регулярными интервалами. Физика пульсаров является одной из самых странных в космосе, ведь вещество в них сжато настолько сильно, что звезда находится на грани превращения в черную дыру. Единственное, что предотвращает превращение — это экзотические квантовые явления.

Типичный пульсар имеет диаметр всего в несколько километров, его масса в несколько раз больше, чем у Солнца. Таким образом пульсары являются самыми плотными объектами во Вселенной. Они уступают по плотности только черным дырам.

Из-за чрезвычайно высокой плотности внутри пульсаров нейтроны и протоны сталкиваются и образуют гигантское атомное ядро. Хотя физики уже достаточно хорошо понимают, как ведет себя вещество в верхних слоях нейтронных звезд, что происходит у них в ядре остается загадкой.

Пульсары представляют собой сверхплотные ядра давно умерших звезд, которые быстро вращаются и выпускают излучение с регулярными интервалами. Иллюстрация Фото: ESA

Из-за своей чрезвычайно высокой плотности пульсары вращаются с исключительной регулярностью. Ученые изучили это пульсар PSR J0922+0638, период вращения которого составляет 0,43063 секунды, и эта скорость вращения сохраняется в течение сотен тысяч лет. Исследователи собрали данные за 22 года наблюдений за пульсаром с помощью радиотелескопов и оказалось, что у звезды было более десятка резких изменений скорости вращения за это время. Эти изменения происходили довольно регулярно, повторяясь примерно каждые 550 дней.

Астрономы обнаружили, что скорость вращения PSR J0922+0638 медленно ускорялась и замедлялась в цикле, охватывающем примерно 500–600 дней. Астрономы пока не могут объяснить то, что происходит с пульсаром, но есть некоторые предположения.

Пульсары имеют очень сильные магнитные поля, которые могут накапливать и высвобождать энергию. Поэтому, возможно, PSR J0922+0638 переживает нечто похожее на магнитный цикл Солнца, когда активность нашей звезды увеличивается и уменьшается в течение 11 лет.

Также возможно, что в ядре пульсара находится необычная сверхтекучая жидкость из фундаментальных частиц. Движения этой сверхтекучей жидкости могут изменить скорость вращения пульсара. Ученые говорят, что они пока не понимают, почему у пульсаров возникают резкие изменения в скорости вращения и что именно происходит внутри этих нейтронных звезд.

Как уже писал Фокус, эти семь чудес Вселенной можно увидеть всегда в ночном небе. В ночном небе можно наблюдать огромное количество удивительных объектов, но некоторые из них особенно интересны. Их можно сравнить с известными чудесами Древнего мира, но в данном случае это чудеса Вселенной.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили черную дыру средней массы, которая находится на окраине далекой галактики. Это очень редкий тип черных дыр, которые могут помочь раскрыть одну из главных тайн эволюции этих сверхплотных объектов.