В далекой галактике обнаружена блуждающая черная дыра неуловимого вида: что известно (фото)

С помощью космического телескопа Хаббл и рентгеновского космического телескопа Чандра астрономы обнаружили неуловимую черную дыру. Она принадлежит к редкому классу черных дыр, которые очень сложно обнаружить.

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Астрономы обнаружили блуждающую черную дыру средней массы, получившую название HLX-1, которая находится на окраине огромной эллиптической галактики NGC 6099. Черная дыра была обнаружена благодаря сильному излучению, которое происходит, когда черная дыра разрывает ближайшую звезду на части перед поглощением. Это открытие имеет важное значение для понимания эволюции черных дыр, особенно сверхмассивных черных дыр, скрывающихся в центрах галактик. Исследование опубликовано The Astrophysical Journal, пишет Space.

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Разные черные дыры

Бывают черные дыры звездной массы, которые рождаются после смерти массивных звезд и сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, происхождение которых вызывает споры среди ученых. Но также существуют черные дыры средней массы, которые очень сложно обнаружить. Считается, что эти объекты являются недостающим звеном в эволюции черных дыр между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами.

Черные дыры средней массы трудно обнаружить, отчасти потому, что они, как правило, не столь активны, как сверхмассивные черные дыры, и не такие заметные как черные дыры звездной массы.

Но иногда черные дыры средней массы могут проявлять активность, когда разрывают на части соседнюю звезду перед поглощением. Это называется событие приливного разрушения. В результате в космос выбрасывается много излучения, особенно в рентгеновском диапазоне.

Однако иногда ЧДПМ активизируется, провоцируя приливное разрушение. Это происходит, когда звезда или газовое облако оказываются слишком близко к черной дыре, и гравитационные приливные силы разрывают звезду или газовое облако, вызывая вспышки рентгеновского излучения.

Блуждающая черная дыра средней массы

Ученые считают, что они обнаружили черную дыру средней массы. Названную HLX-1 на окраине галактики NGC 6099, которая находится на расстоянии 453 млн световых лет от нас. И обнаружить ее удалось как раз из-за события приливного разрушения.

С помощью телескопов Хаббл и Чандра астрономы определили, что температура источника рентгеновского излучения составляет 3 млн градусов Цельсия, что соответствует интенсивности события приливного разрушения.

Изображение пары галактик: NGC 6099 (внизу слева) и NGC 6098 (вверху справа). Фиолетовое пятно изображает рентгеновское излучение, которое возникает, когда черная дыра средней массы разрывает звезду Фото: NASA

Астрономы обнаружили возле черной дыры плотное, небольшое скопление из звезд. Предполагается, что одну из звезд этого скопления черная дыра разорвала на части. Исследование предполагает, что черная дыра средней массы ранее находилась в центре карликовой галактики, которая была поглощена галактикой NGC 6099. В результате HLX-1 превратилась в блуждающую черную дыру на окраине огромной эллиптической галактики.

Секрет сверхмассивных черных дыр

Астрономы считают, что HLX-1 может пролить свет на то, как образуются сверхмассивные черные дыры. Существуют две альтернативные теории. Одна из них заключается в том, что сверхмассивные черные дыры образуются в результате слияния черных дыр средней массы, поскольку большие галактики растут, поглощая более мелкие.

Новое открытие показывает, что у крупных галактик могут быть спутники в виде черных дыр средней массы, а значит они не всегда попадают в центре галактики, чтобы вызвать рост центральной черной дыры.

Другая теория заключается в том, что газовые облака в ранней Вселенной могли создавать вместо звезд огромные черные дыры.

Как уже писал Фокус, возможно, мы находимся в черной дыре, ведь на это указывает необъяснимое поведение галактик. Астрономы изучили данные наблюдений за ранней Вселенной и обнаружили нечто неожиданное. Оказалось, что многие галактики вращаются не так, как предполагали ученые. Одно из объяснений состоит в том, что наша Вселенная может находиться внутри черной дыры.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат NASA, который летит искать внеземную жизнь возле Юпитера, сделал уникальную фотографию Марса и его двух спутников.