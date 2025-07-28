Возможно, мы находимся в черной дыре: на это указывает необъяснимое поведение галактик

Астрономы изучили данные наблюдений космического телескопа Уэбб за ранней Вселенной и обнаружили нечто неожиданное. Оказалось, что многие галактики вращаются не так, как предполагали ученые. Одно из объяснений состоит в том, что наша Вселенная может находиться внутри гигантской черной дыры.

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Данные наблюдений телескопа Уэбб за одними из самых первых галактик во Вселенной, которые существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, показали нечто неожиданное. Оказалось, что большинство обнаруженных галактик в ранней Вселенной вращаются в одном направлении относительно Млечного Пути. Это открытие бросает вызов космологической модели Вселенной и авторы исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, считают, что это может указывать на то, что наша Вселенная существует внутри огромной черной дыры, пишет IFLScience.

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"Неправильные" галактики из ранней Вселенной

Астрономы изучили изображения 263 обнаруженных телескопом Уэбб галактик в ранней Вселенной, что позволило им определить направление вращение галактик относительно Млечного Пути. Современная модель Вселенной предполагает, что Вселенная является практически одинаковой во всех направлениях в достаточно больших масштабах. Это значит, что у современных галактик не должно быть предпочтительного направления вращения и это же должно быть верно для галактик из ранней Вселенной.

Но исследование показало, что большая часть галактик вращаются в одном направлении относительно Млечного Пути. То есть 60% изученных галактик вращаются по часовой стрелке, а остальные 40% — против часовой стрелки.

По словам ученых, во Вселенной должно быть одинаковое количество галактик, которые вращаются по часовой стрелке и против часовой стрелки относительно Млечного Пути. Поэтому объяснить тот факт, что некоторые галактики имеют предпочтительное вращение очень сложно и все же у ученых есть предположения.

Возможно, мы живем внутри огромной черной дыры

Одно предположение состоит в том, что объяснить неожиданное направление вращения галактик можно, если наша Вселенная находится внутри черной дыры, которая существует в более крупной Вселенной. Если Вселенная уже вращалась вскоре после появления, то это объяснение согласуется с теориями о том, что наша Вселенная находится внутри вращающейся черной дыры. Но если Вселенная возникла уже вращающейся, то в таком случае модели космоса требуют пересмотра.

Галактики, вращающиеся так же, как Млечный Путь, выделены красным цветом, а в противоположном направлении — синим Фото: NASA

Доказать предположение о том, что мы находимся внутри черной дыры невероятно сложно, а потому авторы исследования предлагают еще одно объяснение странному вращению галактик.

Есть и другое объяснение

Из-за эффекта Доплера, в результате которого свет галактик может быть синий или красным в зависимой от расстояния и вращения относительно Млечного Пути, свет галактик может быть ярче. По крайней мере это касается галактик, которые вращаются не по часовой стрелке относительно нашей галактики. Если скорость вращения Млечного Пути оказывает большее влияние, чем предполагали астрономы, это может объяснить, почему много галактик вращаются в противоположном направлении относительно нашей галактики.

Если это действительно так, то придется пересмотреть влияние скорости вращения Млечного Пути на измерения расстояний до очень далеких галактик. Изменение измерения расстояний до далеких галактик может объяснить, почему отличаются значения скорости расширения Вселенной. Также это может объяснить, почему существуют галактик, возраст которых больше, чем у самой Вселенной, если брать за основу измерение расстояний до них.

Оба объяснения открытия ученых требуют дальнейших наблюдений за космосом, которые могут подтвердить одну из предложенных гипотез или же опровергнуть обе.

Как уже писал Фокус, ученые предложили новую теорию, объясняющую начальные этапы жизни Вселенной с помощью гравитации и квантовой физики. То есть, вопреки существующим теориям, без необходимости гипотетических частиц и полей.

Также Фокус писал о том, что исследование метеорита, обнаруженного на Земле, показывает, что каменистые планеты, расположенные рядом с Солнцем, а также дальше от звезды, могли образоваться одновременно. Это ставит под сомнение существующую модель эволюции Солнечной системы.